QNET: La Convention de QNET réunit plus de 13 000 entrepreneurs mondiaux en Malaisie dont 2000 participants venus du monde arabe

QNET, prestigieuse société de vente directe en Asie, a organisé sa grande convention annuelle qui a réunit plus de 13 000 entrepreneurs venus du monde entier à Penang, une île du nord de la Malaisie. Environ 2000 entrepreneurs arabes ont participé cette année, venant principalement de l’Algérie, de l'Égypte, d'Oman, de l’Arabie Saoudite, du Soudan ou encore du Liban.

Cette grande convention qui se tient deux fois par an, est un événement unique qui réunit clients et distributeurs de QNET du monde entier, ses partenaires commerciaux et des autorités gouvernementales, afin de faire connaître les produits et services de QNET et de mieux faire comprendre son activité. La convention comprenait durant cinq jours une série de programmes de formation, des discours de motivation, le lancement de nouveaux produits lifestyle de QNET ainsi que plusieurs événements de divertissement. L’une des attractions clé de cette année est le carnaval de QNET, qui présente plus de 30 marques de produits QNET dans un cadre digne des plus grandes expositions jamais organisées par la société. Les nouveaux produits lancés sont notamment le tout nouveau complément alimentaire pour le bien-être et la santé des hommes appelé, QAlive, l’édition limitée de la montre de luxe commémorant 5 années de partenariat entre QNET et le club de football de Manchester City. Ainsi que la nouvelle version améliorée du purificateur d’air QNET «AirPure Zayn». Ce système de purification de l'air en 5 étapes équipé de la dernière technologie élimine les irritants courants de la maison et du bureau pour fournir un air propre et pur tous les jours. Les participants ont également eu la chance d’écouter des intervenants de marque qui ont surmonté des obstacles incroyables pour réaliser leurs rêves tels que Farouk Saad Hamad Al-Zuman, le premier Saoudien à avoir escaladé le mont Everest qui a partagé avec des milliers de participants son parcours pour gravir le plus haut sommet de la planète, rejoignant ainsi le club très sélect des élus de qui ont réalisé cet exploit phénoménal. L’audience présente a aussi eu l’occasion d’écouter Sparsh Shah, un américain d’origine indienne âgé de 15 ans né avec des os fragiles, alors que les médecins ne lui donnaient pas une espérance de vie excédant 2 jours à la naissance, il a survécu et est aujourd’hui une célébrité sur Youtube pour son style musical unique alliant musique classique et rap. Mme Malou Caluza, la nouvelle PDG de QNET, a déclaré : « Des événements comme la V-Convention nous donnent l’occasion de servir nos distributeurs et de leur permettre de vivre l’expérience et de témoigner « la Vie Absolue », un concept qui guide notre entreprise. C’est également une excellente plate-forme pour célébrer l’esprit d’entreprise que les sociétés de vente directe comme QNET suscitent chez des millions de personnes à travers le monde, leur permettant ainsi d’améliorer leur vie et de contribuer au bien être de leurs communautés. » Et de confirmer que « la V-Convention succède au lancement de la saison 2019 très réussie des Expo QNET, intitulée Absolute Living (la Vie Absolue), conformément aux principes de la société de vente directe et à la philosophie RYTHM – élevez-vous pour aider l’humanité. Le coup d’envoi de l’édition 2019 a été lancé à Casablanca, au Maroc, en mars dernier, puis à Mascate, à Oman et maintenant en Malaisie, à l’occasion de la V-Convention mondiale. Plus tard, d’autres pays de la région MENA accueilleront l’Expo Absolute Living. QNET propose une gamme de produits variée dans le bien-être, les soins personnels et de maison, les vacances, les produits de style de vie et d’apprentissage en ligne, qui améliorent la vie quotidienne de ses clients dans le monde entier. QNET a été classée parmi les 100 meilleures entreprises de MLM solides en 2018 par le portail d’informations sur la vente directe, Business for Home. QNET est également activement impliqué dans le développement communautaire à travers le monde. Sa mission est de promouvoir le développement stratégique et durable des communautés dans le besoin par le biais d'investissements sociaux, de collectes de fonds et de subventions, dans trois domaines prioritaires: les enfants ayant des besoins spéciaux, le développement et le bien-être de la communauté. Dans la région MENA, QNET a activement participé dans plusieurs programmes caritatifs : en Algérie, en Égypte, en Tunisie, au Maroc, en Iraq, au Koweït et aux Émirats arabes unis. Parmi les initiatives régulières en matière de RSE, le don des produits alimentaires pendant le mois de Ramadan, dans plus de 25 pays dans le monde, mais aussi le don du système de filtration d'eau HomePure aux communautés nécessiteuses au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. QNET est présente dans la région MENA depuis 2008. Avec son bureau régional basé à Dubaï - EAU -, la société est présente sur les marchés du Maroc, de l'Algérie et de l'Égypte, ainsi que des agents dans les régions du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.

M.B.