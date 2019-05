Opération de solidarité en partenariat avec le Croissant Rouge Algérien

Ooredoo ouvre ses cantines d’Alger, d’ Oran et de Constantine pour des Iftar tout au long du mois de Ramadhan

Ooredoo réaffirme une nouvelle fois sa dimension citoyenne en ce mois sacré de Ramadhan et organise, avec son partenaire le Croissant Rouge Algérien (CRA), des Iftar quotidiens dans ses cantines au profit de jeûneurs parmi les passagers, les ouvriers, les nécessiteux et ceux qui se trouvent loin de leurs familles. Pour la troisième année consécutive, Ooredoo ouvre ses salles de restauration au niveau de ses sièges d’Alger, d’Oran et de Constantine où des repas complets sont servis chaque jour, tout au long du mois sacré, par des bénévoles du CRA et des employés de Ooredoo. A cette occasion, la Présidente du CRA Mme Saïda Benhabyles a affirmé : « Nous remercions Ooredoo de s’être engagée à nouveau dans cette opération de bienfaisance durant ce mois de Ramadhan. Cette action de solidarité en faveur des jeûneurs traduit les valeurs d’une entreprise citoyenne pleinement impliquée dans la société algérienne. Depuis 2008, notre partenariat avec Ooredoo nous permet de concrétiser notre programme d’actions à travers de nombreux projets en faveur de différentes couches de la société. Le mois sacré reste une occasion de choix pour mettre en avant les valeurs d’unité, de solidarité et d’entraide du peuple algérien. » Pour sa part, le Directeur général de Ooredoo, M. Abdullatif Hamad Dafallah a déclaré : « Nous sommes heureux de renouveler, en partenariat avec le Croissant Rouge Algérien en ce mois de piété et de partage, cette opération de bienfaisance en faveur des jeuneurs. En tant qu’entreprise citoyenne, Ooredoo est fière d’accueillir tous les jeûneurs en leur offrant des repas dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Le mois de Ramadhan est une opportunité pour Ooredoo de réitérer son engagement aux côtés du CRA et de l’accompagner dans ses nobles missions en faveur de la société algérienne. » Pour rappel, Ooredoo et le CRA concrétisent chaque mois de Ramadhan de nombreux projets humanitaires et caritatifs dans le cadre de la mise en œuvre de leur partenariat stratégique conclu en 2008. Par cette action citoyenne en ce mois de piété, de partage et de solidarité, Ooredoo réitère son engagement auprès du CRA et exprime son engagement dans la société algérienne.