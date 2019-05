vivatech 2019 :sanofi accueille 11 start-up africaines dont 01 startup algérienne

Du 16 au 18 mai prochain à Paris, Sanofi accueillera 11 start-ups à Vivatech, le rendez-vous international des startups et leaders pour célébrer l’innovation à Paris.

Pour la deuxième année consécutive, Sanofi a reçu un écho important aux challenges proposés avec plus de 220 startups candidates en Afrique. Une Startup algériennes sélectionnée dans le cadre des challenges lancés par Sanofi

-AQUINETIC a été sélectionnée, parmi les 163 startups du monde entier, pour sa réponse au challenge lancé par Sanofi « Comment accélérer l’identification des patients atteints d’une maladie rare et leur orientation vers des centres d’expertise». Aquinetic est invité à présenter sa solution devant un jury d’experts et faire la démonstration de ses solutions devant le public de VivaTech.

-AQUINETIC est une startup DSAAS (Data Science As a Services) qui développe des solutions digitales Intelligentes & spécialisée dans la numérisation des processus métiers. Le projet soumis consiste à une solution nommée « A-EYE » permettant la visualisation des données de maladies rares, l’objectif de cette solution est d’accélérer le diagnostic des maladies rares et l’aiguillage.

10 startups Africaines sélectionnées par Sanofi en Afrique

Dans le cadre des 3 challenges spécifiques au continent africain, 222 startups ont répondu à l’un des challenges lancés par Sanofi. Cinq critères ont permis de sélectionner 10 startups : une preuve concrète de résultats positifs dans au moins un pays en Afrique, la maturité du projet, la pertinence de la solution, le potentiel du marché et du business model, les compétences, l’expertise et l’expérience de l’équipe et enfin les preuves scientifiques si applicable.

-Challenge #1 : apporter des solutions pour améliorer la sensibilisation, le diagnostic et la prise en charge des patients souffrant de diabète.

-Keheala (Kenya) fournit des informations, de la motivation et du soutien aux patients dans des zones difficiles puis fournit ces données aux agences de santé publique en leur permettant de combattre les épidémies.

-Mazboot (Egypt) a été développée pour que les patients souffrant de diabète puissent gérer leur maladie: ils peuvent ainsi suivre, analyser, passer en revue et exporter leurs données en détails.

-WellNewMe (Nigéria) évalue les risques pour la santé des personnes en utilisant un algorithme pour les conseiller sur leur bien-être, santé et productivité.

Susu (Bénin, Côte d’Ivoire) est une entreprise dynamique et innovante qui propose une large gamme de services de santé destinés aux familles de la diaspora africaine.

-Challenge #2 : l’accès aux soins et aux médicaments dans les zones reculées, de la gestion de la chaîne d’approvisionnement à la recherche de solutions de paiement alternatives.

HelloMed (Rwanda) est un service médical numérique qui met en relation les patients, depuis leur domicile, avec des médecins. Il fournit également des médicaments aux patients atteints de maladies chroniques.

Iyeza Health (Afrique du Sud) est une entreprise de logistique qui livre des médicaments contre le SIDA, le diabète et pour lutter contre le cancer.

Yodawy (Egypte) est une pharmacie en ligne qui permet de commander des médicaments et des produits cosmétiques sur une application mobile et puis de les récupérer dans les pharmacies partenaires.

-Challenge #3 : l’enjeu de l’utilisation des méga-données pour reconnaître et prédire les maladies, à des fins de recherche et pour améliorer la gestion des soins de santé.

Shamseya (Egypte) permet, par une approche participative, d’identifier les priorités des communautés et d’améliorer le système de santé, en évitant les failles inhérentes à un processus centralisé.

Pulse (Egypte) développe des solutions de télémédecine et des dispositifs médicaux pour les ambulances, les hôpitaux, les fournisseurs de soins, et tous ceux qui offrent des services médicaux à distance.

Ahmini (Tunisie) est une solution qui permet aux femmes vivant dans des zones rurales d’adhérer et cotiser à la sécurité sociale à distance à travers un téléphone portable et d’une façon très simplifiée. Les startups lauréates se verront proposer un projet d’accompagnement avec les équipes locales de Sanofi afin de les soutenir dans leur croissance et dans la poursuite de leurs ambitions.

Sanofi acteur de l’innovation africaine

Avec sa présence à VivaTech, Sanofi illustre sa volonté de soutenir la nouvelle génération d’entrepreneurs talentueux et audacieux qui s’intéresse aux nombreux défis pour préserver et améliorer la santé des communautés en Afrique. Avec eux, Sanofi souhaite apporter des réponses concrètes à l’émergence de nouveaux enjeux de santé comme la transition vers les maladies non-transmissibles telles que les cancers, le diabète, ou encore l’hypertension, tout en continuant le combat contre les maladies infectieuses qui représentent toujours une menace grave pour l’ensemble des populations. Depuis plus de 50 ans, Sanofi s’est engagé à mettre son expertise, ses connaissances et son expérience au service des populations africaines et recherche constamment des approches innovantes et adaptées pour améliorer l’accès aux médicaments et aux soins. Qu’il s’agisse de prévenir ou de traiter la maladie, Sanofi intègre les dernières technologies disponibles pour rendre nos innovations et nos services accessibles à tous sur le continent africain.