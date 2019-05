Cap sur l’exportation : Port d’Oran, le 12 Mai 2019

Ce Dimanche 12 Mai 2019, LafargeHolcim Algérie réalisera deux nouvelles expéditions simultanées depuis le port d’Oran

1re opération : 15.000 tonnes de ciment gris en vrac de notre cimenterie Lafarge Ciment Oggaz à destination de l’Afrique de l'Ouest. 2e opération : Expédition combinée de 5.000 tonnes de Clinker blanc, pour la première fois en Algérie et 25.000 tonnes de clinker gris de Lafarge Ciment Oggaz en direction du Cameroun. La réussite de cette première expédition ouvrira de nouvelles opportunités pour exporter notre ciment et clinker blancs en Afrique. Ces nouvelles opérations soulignent la pleine qualité de nos clinkers et ciments qui prennent progressivement toute leur place sur le marché international. Cette opération, réalisée avec le soutien des autorités portuaires d’Oran, bénéficie du support commercial et logistique de LafargeHolcim Trading, une structure de classe mondiale, leader sur son marché, dédiée au commerce international, qui détient plus de 50% des échanges de clinker & ciment autour de la méditerranée et de l'Afrique. Notre stratégie à l’export contibue à assurer les débouchés commerciaux de l’importante production nationale, avec un objectif d’exporter 2 millions de tonnes de ciments & clinkers en 2021. Au travers de nos opérations continues, LafargeHolcim Algérie témoigne de son engagement sans faille à contribuer à la diversification des revenus hors hydrocarbures.