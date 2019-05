Trois sociétéssont autorisées à exercer l’activité : Le capital investissement en Algérie

Actuellement, Trois sociétés de capital investissement sont autorisées à exercer l’activité de capital investissement, et ce dans le cadre du dispositif juridique fixé par la loi n°06-11 du 24 juin 2006 relative à la société de capital investissement.

Il s’agit de la société "El DjazairIstithmar" spa, de la société Financière Algéro-Européenne de participation « Finalep » et de la société ICOSIA Capital spa. Le portefeuille de la société El-DjazairIstithmarau 31 décembre 2017 totalise 15 participations d’un montant total de 766,6 millions de dinars dont dix participations sur fonds propres d’un montant de 571,6 millions de dinars, et Cinq participations sur fonds d’investissements de wilaya d’un montant de 195 millions de dinars. La société a marqué des accords de financement pour six projets durant l’exercice 2017 pour un montant total de 340 millions de dinars. Il s’agit de cinq nouveaux projets dans les secteurs agroalimentaires, matériaux de construction et mécanique de précision pour un montant total de 290 millions de dinars, ainsi qu’un financement additionnel pour une société déjà en portefeuille (augmentation de capital) d’un montant total de 50 millions de dinars. Aussi, la société a accordé des financements complémentaires à deux sociétés en portefeuille sous forme de comptes courants d’associés d’un montant de 15 millions de dinars, ce qui porte le total des financements accordés au titre de l’exercice 2017 à 355 millions de dinars contre 225 millions de dinars en 2016. Ces participations de capital concernent particulièrement la phase création avec une prédominance du secteur de l’industrie (huit participations). Le taux de participation dans le capital de ces sociétés varie entre 1% et 49% au maximum.Quant à l’activité enregistrée durant le 1er semestre 2018, la société El DjazairIstithmar a réalisé deux participations dans des sociétés en phase de création, l’une sur fonds propres avec un montant de 1 million de dinars et l’autre sur fonds d’investissement de wilaya dont le montant est de 75 millions de dinars. En matière des intentions d’investissements, la société a reçu 46 intentions d’investissement, dans différents secteurs, contre 67 intentions d’investissement au 1er semestre 2017 dont 41 projets concernent la phase création et cinq (05) projets ont trait à la phase de développement. L’examen des intentions d’investissement du point de vue secteur d’activité affiche une tendance dominante des services, l’agroalimentaire et l’industrie. Sur le plan de la rentabilité, la société enregistre un déficit engendré notamment par la nature du portefeuille en détention qui est composé essentiellement des sociétés en création ou en cours de réalisation ; ce qui a impacté négativement les revenus de la société du fait de l’absence de dividendes distribués. Le reste des participations nécessite une période moyenne de 3 ans pour atteindre l‘équilibre escompté. Le portefeuille de la FINALEP se compose de 9 participations, Au 31 décembre 2017, avec un engagement global de 776,7 millions de dinars contre 5 anciennes participations (231,7 millions de dinars), acquises il y a plus d’une quinzaine d’années. Le taux de prise participation dans le capital social de ces entreprises varie entre 4,55% et 39%. En ce qui concerne les prises de participation opérées à partir des fonds d’investissements de Wilaya, elles ont connu une évolution très significative atteignant, à la même période, un nombre de vingt cinqsociétés avec un montant global de 1.871 millions de dinars (contre quatorze sociétés en 2016 pour un montant global de 927 millions de dinars). L’essentiel de ces prises de participation est opéré dans le secteur de l’industrie. Le montant des prises de participations varie entre 18 et 100 millions de dinars. Quant au taux de participation dans le capital social de ces entreprises, il oscille entre 16% et 49%. A la fin du premier semestre 2018, la société a concrétisé quatre nouveaux partenariats dans le secteur de l’industrie, au titre du dispositif des fonds d’investissement de wilaya, et ce pour unmontant global de 355 millions de dinars. Deux nouvelles participations de 100 millions de dinarschacune, inscrites dans des projets relevant respectivement de la transformation agro-alimentaire et du domaine des loisirs se trouvent actuellement au stade de formalités notariales, et ce suite à l’obtention de l’accord de la Direction Générale du Trésor. Sur le plan de la rentabilité de son portefeuille, il est constaté une évolution positive dans son résultat en 2017 (faut-il rappeler que la société a renoué avec des résultats positifs depuis seulement l’exercice 2016) du fait de l’amélioration très significative de son chiffre d’affaires induit par la qualité de son portefeuille.La société « ICOSIA Capital » a reçu l’autorisation du ministère des finances pour exercer l’activité de capital investissement par décision n° 29 du 15 mars 2018. Durant le premier semestre 2018, l’activité de la société s’est limitée à la prise en charge des formalités administratives nécessaires à la mise en exploitation de la société ainsi que des actions et démarchage auprès de quelques sociétés PME à la recherche de financement.

A.S.