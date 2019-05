Pétrole: Le baril de l'Opep à 71,26 dollars

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts, qui sert de référence à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), a évolué, mercredi à 71,26 dollars le baril, contre 70,66 dollars la veille, a indiqué l'Opep dans un communiqué publié jeudi sur son site web.

Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l'Opep (ORB) comprend actuellement le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djen(Congo),Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale),Rabi light (Gabon), Iran Heavy (Iran),Basra Light (Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela). Le même jour, les cours du pétrole ont progressé dans le sillage d'une hausse des stocks américains moins forte que des prévisions parues la veille, au moment où les tensions au Moyen-Orient étaient encore vives. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet a clôturé à 71,77 dollars à Londres, en hausse de 53 cents par rapport à la clôture de mardi. A New York, le baril de WTI pour le contrat de juin a pris 24 cents à 62,02 dollars. Les réserves commerciales de brut ont augmenté de 5,4 millions de barils selon un rapport de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) bien supérieures aux anticipations des investisseurs qui prévoyaient un recul de 1,2 million de barils. Le marché a également réagi à un bond des exportations américaines dans le rapport de l'EIA, à 3,35 millions de barils par jour (mbj) en moyenne, soit au plus haut depuis deux mois. En baisse avant la diffusion de ces chiffres, le cours du baril de pétrole à New York est alors passé dans le vert pour y rester tout au long de la séance. L'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de brut, a averti que les attaques ces derniers jours menaçaient non seulement l'Arabie saoudite mais également la sécurité des approvisionnements en brut et l'économie mondiale. L’offre globale de l’Opep en pétrole brut et liquides devrait se situer autour de 35,8 millions mbj en 2019 contre 36,3 mbj anticipés en janvier. L’agence prévoit que l’accord de réduction de production de 2018 devrait prendre fin juste après la réunion de l’organisation en juin prochain. Au sein de l’Opep, le resserrement de l’offre est attendu en Iran où les exportations devraient baisser après la décision de l’administration américaine de lever les exemptions sur l’achat du pétrole iranien. Au Venezuela, la production devrait baisser plus que prévu du fait des pannes récurrentes d’électricité, de l’instabilité politique et des sanctions américaines. L’instabilité politique en Libye pourrait potentiellement affecter l’approvisionnement des marchés, selon l’EIA. "Toute nouvelle escalade de conflit (en Libye) pourrait endommager les infrastructures pétrolières ou créer un environnement de sécurité dans lequel les champs pétroliers seront fermés. L'une ou l'autre situation pourrait réduire l'offre mondiale plus que ne le prévoient les projections actuelles ", a anticipé l’agence américaine. En parallèle, la production américaine, un facteur déterminant pour les prix de brut, ne sera pas au rendez-vous. Il faut plusieurs mois pour permettre aux opérations de forage de s’ajuster, a expliqué l’EIA. L'EIA s'attend à ce que le marché soit plus tendu aux deuxième et troisième trimestres, entraînant une réduction des stocks de 400.000.barils/jour au premier trimestre 2019 contre une augmentation de 150.000 barils anticipé en janvier L'Opep et ses partenaires, dont la Russie, décideront fin juin de renouveler ou non leur accord de limitation de la production. Le secrétaire général de l’Opep, Mohamed Barkindo a promis, récemment de "faire en sorte d'éviter toute crise énergétique".

A.A