Iftar Ramadhan à Constantine et Oran : Ooredoo partage l’ambiance du Ramadhan avec ses employés

Ooredoo saisit l’occasion du Ramadhan pour partager avec ses employés l’ambiance de ce mois sacré en les conviant à des Iftars et des soirées conviviales. Fidèle à cette louable tradition, Ooredoo a organisé des Iftar en l’honneur des cadres et de ses employés, le 13 mai

à Constantine pour la région Est et le 14 mai à Oran pour la région Ouest, et ce en présence du Directeur général de Ooredoo M. Abdullatif Hamad Dafallah et de l’ensemble de l’encadrement de l’entreprise. Ces rencontres ont été l’occasion pour le Directeur général de présenter ses vœux aux employés à l’occasion du Ramadhan et pour saluer leur dévouement et leur engagement qui ont permis à l’entreprise de maintenir sa position dans le marché national de la téléphonie mobile. Lors de ses échanges avec les employés des différents départements et services de l’entreprise, M. Dafallah a réaffirmé la nécessité de poursuivre les efforts afin de continuer à offrir aux clients des services modernes et de qualité partout en Algérie. Il soulignera, à ce propos, le rôle prépondérant des directions régionales dans la mise en œuvre de la stratégie de développement de Ooredoo. Une troisième rencontre avec les employés de la région Centre est également prévue la semaine prochaine à Alger. Faisant de la proximité avec ses employés l’une de ses principales valeurs, Ooredoo met l’épanouissement professionnel de sa ressource humaine au cœur de sa stratégie de développement.