LG introduit en Algérie le réfrigérateur révolutionnaire InstaView : Toquez deux fois, Découvrez l’intérieur.

LG Electronics a transformé la vie quotidienne des familles à travers ses produits électroménagers innovants et adaptés aux besoins des consommateurs. Allant jusqu’à permettre aux membres de la famille de savoir ce qui se trouve à l’intérieur de leur réfrigérateur sans même l’ouvrir.

Et ce n’est pas rien. Car cela permet une grande économie de l’air froid et une consommation maitrisée de l’énergie. C’est la technologie InstaView de LG, qui arrive maintenant en Algérie. User de son réfrigérateur ne sera plus un geste technique anodin. Avec son écran vitré de 33 pouces sans précédent et une multitude de fonctionnalités innovantes, votre vie chez vous basculera. Il vous suffira de toquer deux fois sur la surface de sa porte innovante InstaView Door-in-Door ® qui devient transparente et qui allume le réfrigérateur pour vérifier vos aliments rangés à l’intérieur du réfrigérateur sans être obligé d’ouvrir la porte. A cela s’ajoute le compartiment Door-in-Door™ (une porte dans la porte) qui permet de ranger très facilement des boissons ou des collations à usage permanent. L'espace de stockage du réfrigérateur est facile d’accès grâce au bouton caché sous la porte du réfrigérateur tout en permettant aux utilisateurs une vue plus large des éléments stockés à l'intérieur, offrant ainsi le maximum de souplesse et de commodité. En réduisant jusqu'à 41 pour cent de perte d'air froid, le compartiment permet de conserver les aliments frais plus longtemps. L'intérieur de l’InstaView Door-in-Door™ est équipé de HygieneFresh+™ (Hygiène Fraîche) pour éliminer l'air potentiellement contaminé, les odeurs désagréables et 99,999 pour cent des bactéries dans le réfrigérateur

Design unique

Le design du réfrigérateur InstaView est unique. Ses traits fins et sa touche moderne lui donne un air futuriste. Les poignées des portes classiques sont supprimées au profit de poignées de poches carrées uniques qui s’ouvrent du bas de la porte supérieure.

Le compresseur linéaire de l'onduleur garantit des économies d'énergie maximales

Les réfrigérateurs LG sont alimentés par le compresseur linéaire unique Inverter, qui emploie un lecteur de piston linéaire au lieu d'un lecteur alternatif conventionnel. Cela génère moins de frottement interne, entraînant ainsi une consommation d'énergie de 32% inférieure et 25% de moins de bruit tout en offrant une plus grande fiabilité et durabilité. Le compresseur linéaire Inverter de LG est couvert par une garantie de 10 ans. Le compresseur peut fonctionner sans aucune complication jusqu'à 20 ans, selon une étude effectuée par l'association scientifique et technique allemande Verband der ElektrotechnikElektronikInformationstechnik (VDE). Doté d’un système d’une qualité supérieure de LG pour la distribution de glace et d’eau sans robinet, ce réfrigérateur peut facilement être installé n'importe où à la maison. Le réservoir d'eau simplifié et à grande capacité est situé dans le compartiment principal du réfrigérateur, ce qui permet aux utilisateurs de placer de l'eau directement dans le réservoir. Grâce au système Eau'Tonome l'installation de filtre à eau n'est plus nécessaire puisque le réservoir d'eau de 4 litres est rempli directement par l'utilisateur. Le réfrigérateur emploie également (Spaceplus™ Ice System) le Système de Glace Espace Plus™ monté sur la porte pour produire de la glace prête à l'emploi, idéal pour rafraîchir son eau ou sa limonade en rentrant du travail le soir d’une longue journée chaude. Et pour les adeptes de la restauration rapide, ils trouveront leur compte dans la boîte utilitaire du réfrigérateur, qui sert à conserver les petits produits alimentaires tels que le fromage, la charcuterie et d'autres produits frais parfait pour les plats de charcuterie. Ce réfrigérateur présente également une autre caractéristique pour apporter plus de confort aux utilisateurs. Grâce à une méga-capacité de 600 litres, vous profiterez d’une meilleure organisation et d’un rangement plus intelligent. Vous pouvez donc acheter et conserver tout ce dont vous avez besoin. Vous aurez toujours assez de place. L’innovation de LG Electronics toujours au service de votre confort.

M.B