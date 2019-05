Elles ont atteint à 267,33 milliards de dinars : Les recettes douanières en légère hausse au 1er trimestre

Les recettes douanières de l'Algérie se sont établies à 267,33 milliards (mds) de dinars durant le 1er trimestre 2019, contre 251,02 mds dinars à la même période de l'année précédente, en hausse de 6,5%, a appris l'APS auprès de la Direction générale des douanes (DGD).

Cette amélioration des recettes douanières s'explique, selon la même source, par l'accroissement de la valeur des importations exprimées en dinar algérien, alors que la valeur de ces importations libellées en devise (dollar) a connu une légère baisse de (-0,83%) par rapport à la même période de comparaison, engendrée par l'appréciation de la cotation dollar/dinar. En effet, les importations ont totalisé 1.323,35 mds de dinars (11,15 milliards usd) durant les trois premiers mois de l'année 2019, contre 1.283,24 mds de dinars (11,25 mds usd) durant le 1er trimestre de 2018, soit une évolution de (+3,12%) de la valeur en dinars des importations. Les recettes perçues par les Douanes ont servi à alimenter le budget de l'Etat à hauteur de 229,17 mds de dinars, contre 218,15 mds dinars, en hausse de plus de 5% durant la période de comparaison. Les recettes affectées au budget de l'Etat ont représenté une part de 85,72% de l'ensemble des recouvrements des Douanes durant le 1er trimestre 2019. La part des recettes allouées à la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales (CGSCL) est de près de 23,25 mds dinars, contre près de 21,92 mds dinars, en augmentation de 6,05% durant la même période de comparaison. Selon la DGD, les recettes destinées à la Caisse Nationale des Retraites (CNR) se sont établies à 13,22 mds de dinars, contre 9,43 mds de dinars, en hausse également de près de 40,2%. Quant aux recettes destinées aux Comptes d'affectation spéciales (CAS), elles se sont établies à près de 1,42 md de dinars, contre 1,12 md de dinars, enregistrant, ainsi une augmentation de 26,08%. Durant le 1er trimestre 2019, les recettes affectées aux communes ont totalisé 286 millions de dinars, contre 394 millions de dinars, en baisse de plus de 27,5% par rapport à la même période en 2018. En 2018, les recettes douanières ont atteint 1.026,28 mds de dinars, contre 1.005,81 mds de dinars en 2017, en hausse (+2,03%). Près de 86% du total de ces recouvrements ont servi à alimenter le budget de l’Etat à hauteur de 882,13 mds DA.

K.B.