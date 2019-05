Habitat : Près de 200.000 logements fin prêts en attente du parachèvement des travaux de voirie

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud a affirmé, lundi à Alger, que près de 200.000 logements, toutes formules confondues, étaient fin prêts en attente du parachèvement des travaux d'aménagement extérieur (voirie et réseaux divers VRD).

"L'Etat a affecté des enveloppes financières pour la réalisation des logements et des travaux VRD et il ne reste que l'entame de ces travaux et l'aménagement des nouvelles cités afin de pouvoir attribuer les logements à leurs propriétaires", a précisé M. Beldjoud en marge d'une réunion de concertation coprésidée avec le ministre des Ressources en eau, Ali Hammam, et consacrée à l'examen et l'accompagnement du développement des nouveaux pôles urbains en terme d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement des eaux usées. Soulignant que les services de son département "ne livreront pas les logements des nouvelles cités aux citoyens avant l'aménagement extérieur, le raccordement en eau, gaz et électricité, en sus de la réalisation de routes et de structures publiques telles que les écoles", il a rappelé, dans ce sens, la dernière réunion qu'il avait tenu avec les responsables du ministère de l'Education nationale où il a été convenu de réceptionner 656 structures publiques, attendues depuis des années, ce qui permettra de réduire la surcharge des classes à la prochaine rentrée scolaire". La réunion, ajoute M. Beldjoud, permettra d'examiner la question du raccordement de nouvelles cités au réseau d'eau potable, affirmant que ses services s'emploient actuellement, en coordination avec toutes les parties concernées, pour le parachèvement des travaux dans toutes les nouvelles cités tout en les dotant de structures nécessaires avant de les distribuer aux citoyens. Concernant les projets de logements en cours de réalisation et leurs délais de livraison, M. Beldjoud a affirmé que le dossier "AADL 1" sera clôturé fin septembre, ajoutant que près de 30.000 logements étaient fin prêts et en attente d'accomplissement des travaux VRD en prévision de leur distribution Concernant les logements "AADL2", il a été procédé à la distribution de ces logements au profit des souscripteurs de manière graduelle à travers l'ensemble des wilayas du pays, à l'exception de la wilaya d'Alger, où la distribution de ces logements s'effectuera dès la clôture du dossier "AADL1". Beldjoud a indiqué, dans ce sens, que 2.400 logements du programme "AADL1" seront réceptionnés cette semaine à Alger, ainsi qu'un autre quota, le 27 Ramadhan au niveau de plusieurs wilayas dont Skikda, Adrar et Annaba, soulignant que l'opération sera achevée de manière graduelle jusqu'à la fin septembre prochain, date d'achèvement du dossier "AADL1". De son côté, le ministre des Ressources en eau, Ali Hamam a fait savoir que cette rencontre permettra d'évaluer les travaux devant être lancés en matière d'alimentation en eau potable et d'épuration des eaux usées dans les nouvelles agglomérations. Il a souligné, dans ce sens, qu'il sera procédé à la définition des priorités notamment en ce qui concerne les projets connaissant un manque d'affectations financières, et ce pour l'achèvement des travaux d'aménagement et de voiries et de réseaux divers (VRD), et la distribution des logements au profit des propriétaires. Hamam a souligné la possibilité d'injecter les affectations financières restantes des autres projets dans les travaux d'aménagement, ce qui devra accélérer l'opération de distribution des logements au profit des propriétaires. Présidée par les deux ministres, la rencontre de coordination s'est déroulée au siège du ministère des Ressources en eaux, en présence de plusieurs cadres centraux et de directeurs généraux des instances sous tutelle.

Le dossier AADL 1 sera clos le 30 septembre prochain

Le dossier AADL 1 sera clôturé le 30 septembre prochain, a annonce le ministre de l’Habitat, lors d’une réunion de coordination organisée par le ministère des ressources en eau.« Il nous reste 30.000 dossiers de souscripteurs. Tous les logements sont construits. Le 25 mai prochain, il y aura la distribution de 2.400 logements. Les opérations de distribution se poursuivront jusqu’au 30 septembre prochain, date de la clôture du dossier de l’AADL 1 », a déclaré Kamel Beldjoud au micro de Ryad Lahri.

R.N