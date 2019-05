Ooredoo réunit ses employés de la région Centre pour un Iftar Ramadhan

Ooredoo continue de partager l'ambiance du mois sacré du Ramadhan avec ses employés en organisant des Iftar et des soirées conviviales en leur honneur.

Ainsi, Ooredoo a organisé ce lundi 20 mai à l’hôtel AZ à Alger, un Iftar Ramadan qui a réuni les employés de la région Centre en présence du Directeur général M. Abdullatif Hamad Dafallah et de l’encadrement de l’entreprise. Cette rencontre vient après celles organisées le 13 mai à Constantine pour les employés de la région Est et le 14 mai à Oran pour les employés de l’Ouest. Dans son message aux employés, M. Abdullatif Hamad Dafallah a déclaré : « Ooredoo est honorée de saisir chaque année l’occasion de ce mois sacré pour partager avec ses employés un Iftar Ramadhan dans une ambiance amicale et conviviale. Je profite de cette rencontre pour vous remercier pour les efforts que vous déployer quotidiennement afin de porter notre entreprise vers le meilleur et pour satisfaire nos clients. Je vous invite à poursuivre le travail avec sérieux et dévouement. » Ces rencontres constituent pour le Directeur général de Ooredoo l’opportunité de présenter ses vœux du Ramadhan aux employés tout en saluant leur engagement qui permet à Ooredoo de maintenir sa position sur le marché algérien de la téléphonie mobile. A travers ces initiatives, Ooredoo entend valoriser ses employés et renforcer leur sentiment d'appartenance à l'entreprise.