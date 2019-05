Aïd el Fitr :Aménagement des horaires des trains de grandes lignes à compter du 30 mai

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a opéré un aménagement sur la circulation de ses trains de Grandes lignes afin de répondre à la demande de sa clientèle à l'occasion des festivités de Aïd El F'itr, a indiqué mercredi la société dans un communiqué.

A cet effet, la SNTF a procédé, à partir de jeudi 30 mai et jusqu'à la veille de l'Aid El F'itr, a un ajout d'un train supplémentaire dans les deux sens de la ligne Alger-Oran avec un renforcement dans la composition des trains de grandes lignes, a précisé la même source. Pour la desserte Alger-Oran sur train ordinaire, les horaires de départ sont programmés respectivement à 06h10 (arrivée à 11h25) et à 12h30 (arrivée à 17h54) à partir de la gare Agha (Alger). Concernant la même desserte sur train Coradia en UM, l'horaire de départ est programmé à 8h (arrivée à 12h). Quant à la ligne Alger-Oran par train de type confort, l'horaire de départ est programmé à 10h (arrivée à 14h09). Pour la ligne Oran-Agha sur train ordinaire, les horaires de départ sont programmés respectivement à 06h10 (arrivée à 11h15) et à 12h30 (arrivée à 18h00). Pour leur part, l'horaire de départ de la même desserte sur train Coradia en UM est programmé à 8h (arrivée à 12h). Pour la desserte Oran-Agha sur train confort, l'horaire de départ est programmé à 10h (arrivée à 14h07). Concernant la ligne Alger-Constantine, disponible seulement sur train confort, le départ est programmé à 9h15 (arrivée à 16h06), tandis que pour la ligne Constantine-Alger, également sur train confort, le départ est fixé à 8h25 (arrivée à 15h18). Par ailleurs, le départ de la desserte Alger-Annaba, sur train de nuit (couchettes et places assises) est programmé à 21h30 (arrivée à 7h28), tandis que le départ de la ligne Annaba-Alger est également prévu à 21h30 (arrivée à 7h37). Pour la desserte Oran-Bechar (couchettes et places assises), le départ est fixé à 23h30 (arrivée à 8h46), alors que pour la ligne Bechar-Oran, le départ est aussi fixé à 23h (arrivée à 7h48). S'agissant de la ligne Alger-Batna, sur train Coradia, le départ est prévu à 12h30 (arrivée à 19h09), tandis que pour la ligne Batna-Alger, également sur train Coradia, le départ est fixé à 23h15 (arrivée à 06h).

Un programme spécial pour le premier jour de l'Aïd el Fitr

En outre, la SNTF a informé qu'un programme dédié uniquement pour le premier jour de l'Aïd el F'itr sera appliqué. Ainsi, la desserte Alger-Oran sera disponible sur un train ordinaire (départ 12h30-arrivée 17h54), un train Coradia en ST (départ 15h45-arrivée 19h46) et un train confort (départ 10h-arrivée 14h09). Idem pour la ligne Oran-Agha qui sera disponible sur un train ordinaire (départ 12h30-arrivée 18h00), un train Coradia en ST(départ 15h45-arrivée 19h46) et un train confort (départ 10h-arrivée 14h07). Le départ de la desserte Alger-Constantine, sur train confort, sera programmé à 9h15 (arrivée à 16h06), tandis que le départ de la ligne Constantine-Alger est prévu à 8h25 (arrivée à 15h18). Le départ de la desserte Alger-Annaba, sur train de nuit (couchettes et places assises) sera programmé à 19h40 (arrivée à 5h28), tandis que le départ de la ligne Annaba-Alger est prévu à 20h20 (arrivée à 6h26). Pour la desserte Oran-Bechar (couchettes et places assises), le départ est fixé à 19h40 (arrivée à 5h). La même desserte, sur train Coradia sera programmée à 13h40 (arrivée à 9h03). Pour la ligne Bechar-Oran (couchettes et places assises), le départ est fixé à 20h (arrivée à 6h). La même desserte, sur train Coradia sera programmée à 5h40 (arrivée à 13h21). S'agissant de la ligne Alger-Batna, sur train Coradia, le départ est prévu à 12h30 (arrivée à 19h09), tandis que tandis que pour la ligne Batna-Alger, également sur train Coradia, le départ est fixé à 23h15 (arrivée à 06h). La SNTF a, par ailleurs, annoncé que la reprise des horaires habituels de tous les trains de jour et nuit est prévue à partir du deuxième jour de l'Aïd el F'itr. La société a indiqué que le programme des circulations des trains autre que les trains régionaux et de Banlieues, est affiché au niveau de ses gares, mais aussi disponible sur son site web : www.sntf.dz et l'application sur Play Stor SNTF.

M.K