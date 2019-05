Rififi au Forum des chefs d'entreprises : Moncef Othmani démissionne de la présidence par intérim

Le président par intérim du Forum des chefs d'entreprises (FCE), Moncef Said Othmani, a annoncé sa démission de sa fonction dans une lettre adressée aux membres de cette organisation patronale.

"Après mûre réflexion et conformément à mes principes, valeurs et éducation, je n'ai d'autres choix que de vous présenter ma démission de ma fonction de président par Intérim du FCE à compter de ce jour", a déclaré mardi soir M. Othmani dans sa lettre, dont l'APS a obtenu une copie. M. Othmani assurait depuis le 7 avril dernier la présidence par intérim du FCE, après son élection à l'unanimité par le Conseil exécutif du Forum, suite de la démission de l'ancien président de l'organisation, Ali Haddad, le 28 mars dernier. Sa mission principale consistait à l'organisation de l’Assemblée générale ordinaire pour élire un nouveau président du FCE, fixée pour le 24 juin prochain. Deux candidats étaient en lice pour le poste de président du FCE : Mohamed Sami Agli et Hassen Khelifati. "A ma prise de fonction, et contre toute attente, j’ai fait l'objet d'une campagne diffamatoire d'une rare violence par certains vice-présidents aux objectifs inavoués visant à maintenir la main mise sur le FCE comme par le passé", écrit M. Othmani. "En débit de ce climat délétère, j’ai tenu à poursuivre ma mission de préparation de l’organisation des élections fixées pour le 24 Juin 2019 dans le strict respect des règles régissant notre organisation en la matière", a-t-il avancé. Suite à la démission du président intérimaire, l'un des candidats en lice, M. Khelifati a annoncé officiellement son retrait de la candidature à la présidence du FCE. "Après le départ du président par intérim (Othmani), garant du processus électoral, nous ne sommes plus en confiance pour continuer ce processus", a déclaré M. Khelifati à l'APS. Par ailleurs, il compte, avec le groupe des membres démissionnaires, lancer dès la rentrée sociale prochaine, un nouveau projet d'espace "plus sein" dédié aux chefs d'entreprises.