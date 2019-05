Pour la 12ème année consécutive : Ooredoo organise un Iftar en l’honneur des médias

Ooredoo a organisé le mercredi 22 mai 2019 à l’hôtel AZ Palm-Beach à Alger, son traditionnel Iftar en l’honneur de ses partenaires du secteur des médias et de la communication à l’occasion du mois sacré du Ramadhan.

Cette rencontre conviviale s’est déroulée en présence du Directeur Général de Ooredoo, M. Abdullatif Hamad Dafallah, des cadres de Ooredoo et des représentants du secteur des médias et de la Communication. A cette occasion, Ooredoo a présenté ses vœux de succès et de prospérité pour ce mois sacré à l’ensemble des professionnels des médias tout en saluant leur fidélité et leur professionnalisme. Dans son message, M. Abdullatif Hamad Dafallah a déclaré : « Nous sommes heureux de renouveler cette louable tradition qui constitue pour nous l’occasion de partager avec nos partenaires du secteur des médias, l’ambiance conviviale et fraternelle du mois sacré de Ramadhan. La presse algérienne contribue au rapprochement de Ooredoo avec ses clients qui peuvent ainsi suivre nos réalisations et nos défis technologiques. Nous veillerons à renforcer davantage notre partenariat pour avancer et réussir les challenges futurs. » Le Directeur Général de Ooredoo a également évoqué les différents projets menés par Ooredoo en direction des professionnels des médias, tels que le concours Media Star qui est à sa 13ème édition et le Club de presse qui a assuré jusque-là 66 sessions de formation dans diverses thématiques. M.Dafallah rappellera également les initiatives citoyennes de Ooredoo entreprises dans le cadre de sa responsabilité sociétale, notamment les Iftars Ramadhan dans les salles de restauration de ses sièges d’Alger, d’Oran et de Constantine en partenariat avec le Croissant-Rouge algérien (CRA) et l’opération « Kassar Syamek » en collaboration avec la Gendarmerie Nationale et les Scouts Musulmans Algériens consistant à offrir des coffrets repas au niveau des barrages routiers à Alger, Oran et Constantine. Il y a lieu de rappeler que depuis 12 ans, Ooredoo convie les professionnels des médias à deux rendez-vous annuels à savoir le diner du nouvel an et l’Iftar Ramadhan.