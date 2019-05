Energies renouvelables et efficacité énergétique : La création de l'instance nationale examinée

Le Premier Ministre, MosieurNoureddine Bedoui, présidé dimanche, un Conseil Interministériel dédié à l’examen du dossier de création de l'instance nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.

« Outre les ministres de l'Intérieur, de l'Energie, des Finances, de l'Industrie, du Commerce, de l'Enseignement supérieur, de l'Environnement et de l'Agriculture, étaient présents à la réunion des responsables représentants de Sonelgaz, de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG), du Centre de développement des énergies renouvelables (CDER) et de l'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE) » souligne le communiqué du Premier ministère. Cette réunion a examiné l'ensemble des mécanismes permettant la mise en place d'une instance nationale qui sera chargée de l'élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique conformément à la loi numéro 04-09 du 14 août 2004, relative à la promotion des énergies renouvelables dans le cadre du développement durable. Le communiqué souligne que la création de cette instance intervient conformément aux recommandations onusiennes en matière de promotion des énergies renouvelables et en application des engagements internationaux de l'Algérie en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour préserver l'environnement dans le cadre du développement durable. Considérant le dossier des énergies renouvelables comme une priorité nationale, le Premier ministre a tenu, dans son intervention, à rappeler que la création de cette commission s’avère être un impératif au vu des atouts que recèle notre pays en matière d'énergies renouvelables et de potentialités humaines parmi les jeunes diplômés des instituts et des écoles nationales activant aussi bien en Algérie qu'à l'étranger. Il a notamment affirmé que notre pays avait déjà fait ses premiers pas vers la concrétisation de la transition énergétique sans encore atteindre la cadence escomptée et le degré de coordination nécessaire pour l’aboutissement d’une telle vision. Cette instance jouera un rôle prépondérant dans l'exploitation, avec efficacité et efficience, de tout le potentiel local, et contribuera sans doute à l'épanouissement des start-up spécialisées dans la manutention et la production notamment dans les régions su Sud et des Hauts plateaux, pour garantir la sécurité énergétique du pays. Dans un entretien à l’APS, le ministre de l’Energie a indiqué que les défis majeurs auxquels a été confronté le programme national de développement des énergies renouvelables, depuis sa première adoption en février 2011, sont liés essentiellement à la problématique du financement, en termes de mécanismes d’encouragement et de prise en charge des surcouts induits par l’intégration des renouvelables. En effet, la volonté de réaliser ce programme structurant ne doit pas occulter la réalité économique de notre pays : développer une industrie nationale dans le domaine des énergies renouvelables nécessite savoir-faire et surtout disponibilités des ressources financières. « Les projets industriels sont capitalistiques et nécessitent la mobilisation d’importantes ressources financières pour leur réalisation. C’est pourquoi, il y a urgence à réfléchir à la mise en place de nouveaux mécanismes de financement sur le long terme avec des conditions économiques qui n’entravent pas la rentabilitéde ces projets » a souligne le ministre, ajoutant la nécessité de clarifier le contexte institutionnel et juridique relatif à l’investissement. Le ministre ajoute, également que a noté également le changement récurrent dans le paysage mondial des renouvelables et dans les stratégies d’encouragement dans le monde qui a induit des changements d’approche au niveau national. « Cela étant, nous avons réussi à réaliser plusieurs centrales solaires réparties sur le territoire national dont la capacité totale est de 400 MWc. Grâce à ces projets réalisés, nous avons formés près de 400 ingénieurs et techniciens spécialisés dans la gestion des renouvelables » a-t-il révélé. « Nous sommes décidés à concrétiser la totalité du programme sur le moyen et long termes, ce qui nous permettra notamment d’économiser sur la consommation du gaz dédié au fonctionnement des centrales électriques. Il faut savoir que 20 milliards de m3 de gaz sont actuellement consommés pour générer 20 000 MW d’électricité » a annoncé le ministre. S’agissant de l’implication des entreprises nationales dans l’industrie liée aux EnR, cette préoccupation, rassure le ministre, est prise en charge par la nouvelle réglementation de promotion des EnR (Décret exécutif n°17-98 du 26-02-2017) qui prévoit l’intégration nationale à tout appel d’offres lancé dans le domaine, en plus qu’il encourage le recours aux capacités nationales d’investissement pour intégrer les flux d’investissement nationaux dans la réalisation de capacités renouvelables. Il a rappelé, dans ce cadre les deux derniers appels d’offres lancés par le secteur de l’énergie font de cet aspect d’intégration nationale une pierre angulaire de l’édifice d’évaluation des offres en plus qu’ils s’adressent directement aux investisseurs de droit national. Le premier concerne la réalisation, par la Commission de régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG) d’un appel d’offres national par voie de mise aux enchères pour la réalisation d’une capacité minimale de 150 MW au niveau des autre quatre wilayas du Sud Est du pays. Cet appel d’offres national étant basé sur l’utilisation exclusive des équipements fabriqués localement par des entreprises nationales seules ou en partenariat avec es étrangers. Au regard des premières évaluations de ce processus d’appel d’offres lancé par la CREG, pour lequel les ouvertures des plis auront lieu aujourd’hui, il apparait un engouement certain aussi bien pour l’aspect fabrication des équipements au niveau national que pour l’aspect réalisation des centrales électriques. A ce jour, ce sont 90 soumissionnaires qui ont retiré le cahier des charges et seraient donc intéressés pour participer à cette démarche de développement structurel de notre secteur. Le deuxième pore que sur la réalisation, en EPC, des centrales photovoltaïques d’une capacité globale de 50 MWc au sud, pour l’hybridation de ces réseaux isolés par l’énergie solaire photovoltaïque.