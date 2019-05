Chambre de commerce: L’élection du nouveau président fixée au 15 juin prochain

Les élections du nouveau président et des trois vice-présidents de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (Caci) auront lieu samedi 15 juin au Palais des expositions (Pins maritimes Alger), a annoncé lundi le ministère du Commerce dans un communiqué.

L'Assemblée générale élective de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie est composée des présidents et des vice-présidents des Chambres de commerce et d’industrie. Pour rappel, ces élections devrait s'effectuer conformément aux dispositions du décret exécutif 96-94 de 3 mars 1987 modifié et complété, instituant la chambre du commerce et d'industrie notamment ses articles 8 et 14. Le président et les trois (03) vice-présidents de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie doivent être issus de régions différentes (Centre, Est, Ouest, Sud), arrêtées par référence à la répartition des quarante-huit (48) Chambres de commerce et d’industrie existantes à travers le territoire national. Le P-DG du groupe agroalimentaire Amor Benamor a été le dernier président à la tête de la Caci, avant de présenter sa démission en début du mois de mars dernier.

APS