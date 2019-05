Wilaya d'Alger : Augmentation de salaire de 15% pour les travailleurs de 22 établissements publics de wilaya

Le wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda a annoncé des augmentations salariales de 15%, à effet rétroactif de deux ans, au profit de 25.000 travailleurs des 22 établissements publics de wilaya, à compter du mois de juin prochain, et ce en application de l'accord collectif signé par les sections syndicales (coordination) et ces établissements.

Dans une déclaration à la presse en marge d'un Iftar collectif organisé mardi soir au niveau de la cantine centrale de l'établissement "PRESCO", en l'honneur des travailleurs de l'hygiène des cinq établissements de wilaya activant dans le domaine de l'hygiène public et de la protection de l'environnement urbain (Netcom, Extranet, Asrout, Gecetal, et HUPE), le wali d'Alger a précisé que 25.000 travailleurs des 22 établissements publics de la wilaya bénéficieront d'augmentations salariales de 15%, à compter de juin prochain, à effet rétroactif de deux ans, en application de l'accord collectif signé par les sections syndicales (coordination) et l'administration des établissements, affirmant que cette décision "a été prise en réponse aux préoccupations professionnelles des travailleurs". Le premier responsable de la wilaya d'Alger a rappelé en outre que ces mesures avaient pour objectif de motiver les travailleurs pour leur dévouement dans la fourniture d'un service public au citoyen, mettant en exergue que cette initiative organisée avec la participation de toutes les sections syndicales des établissements de wilaya, se voulait "un geste de distinction" et un soutien psychologique à ces agents d'hygiène, ainsi qu'une reconnaissance de leurs efforts, notamment, durant le mois sacré du Ramadhan, et le reste de l'année en matière d'hygiène publique. A cette occasion, M. Sayouda a félicité, à travers les travailleurs présents, l'ensemble des travailleurs des 22 établissements susmentionnés pour les acquis de leurs sections syndicales et de l'administration de ces établissements, inspectant, par la même, en présence de la délégation qui l'accompagne, la cantine centrale "Farhat Saliha" relevant de l'établissement de gestion des jardins d'enfants, des crèches et des pouponnières de la wilaya d'Alger (PRESCO), qui prépare 7000 repas/jour, et ce pour s'enquérir des conditions de préparation de ces repas qui sont distribués aux différents établissements d'action sociale tels que les maisons de retraite, les centres d'accueil des sans abris, les centres pour enfance assistée, et les jardins d'enfants de la wilaya d'Alger. Pour leur part, les travailleurs d'hygiène ainsi que les affiliés de différents établissements de wilaya (hygiène, santé, battoirs, éclairage public, cimetières et autres) participant à cette table d'iftar collectif se sont réjouis de ce geste et de ces augmentations salariales, notamment à l'approche de l'Aid El Fitr.

R.N