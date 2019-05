5ème édition du « Prix Ooredoo d’Alphabétisation » : Prolongement du délai de dépôt des dossiers de candidature jusqu'au 13 juin 2019

L’Association Algérienne d’Alphabétisation « IQRAA » et Ooredoo annoncent le prolongement du délai de dépôt des dossiers de candidatures pour la 5ème édition - 2019 du « Prix Ooredoo d’Alphabétisation » jusqu'au jeudi 13 juin 2019 (Inclus).

Cette 5ème édition du Prix Ooredoo d’Alphabétisation, lancée en mois d'avril 2018, est destinée à toutes les personnes, institutions, organisations et des associations, publiques ou privées, ayant contribué de manière significative à travers des études, des projets, des émissions, des publications, des applications ou tout autre travail ou initiative, aux efforts de lutte contre l’analphabétisme en Algérie. Instauré en 2013, par l’Association Algérienne d’Alphabétisation « IQRAA » et Ooredoo, le « Prix Ooredoo d’Alphabétisation » vise à récompenser l'excellence et la créativité dans le domaine de l'alphabétisation et offre au lauréat(s) une dotation financière d’un montant de Cinq cent mille dinars algériens (500 000 DA). Les candidatures doivent répondre aux critères suivants :

•L’action/l’œuvre /l’initiative/le projet présenté doit avoir un caractère original et authentique ;

•L’action/l’initiative/l’œuvre/le projet doit avoir démontré son efficacité en matière de mobilisation de moyens intellectuels et matériels ;

•L’action/l’initiative/l’œuvre/le projet doit avoir abouti à des résultats concrets ;

•L’action/l’initiative/l’œuvre/le projet doit incarner les valeurs de justice, d’engagement et de collaboration et susceptible de susciter des initiatives similaires ;

Le dossier de candidature comprend les documents suivants :

Un Formulaire de candidature dûment rempli téléchargeable depuis le lien www.ooredoo.dz rubrique (Tout sur Ooredoo) Une présentation/biographie du candidat (personne physique, institution organisme…) Une présentation de l’œuvre ou du projet réalisé (ne dépassant pas deux feuillets) comportant notamment la genèse, la mise en œuvre et les résultats réalisés. Une copie intégrale de l’action/le projet/l’initiative/l’œuvre sur support physique ou électronique (clé USB, Disque Dure, DVD)

Les dossiers de candidatures doivent être déposés, sous pli fermé au plus tard le : Jeudi 13 juin 2019, à l’attention du Président du Jury du "Prix Ooredoo d’Alphabétisation" aux adresses suivantes :

•Pour la région Centre : (Siège Central Ooredoo) 66, route de Ouled Fayet, Chéraga, Alger.

•Région Ouest : (Direction régionale Ooredoo) Coopérative Ibn Sina Ilot n°137-Point du Jour, Oran.

•Région Est : (Direction régionale Ooredoo) Zone industrielle Palma, Constantine.

La cérémonie de remise du Prix sera organisée le 03 décembre à l’occasion de la journée internationale de l'alphabétisation. Soyez nombreux à participer à travers vos contributions pour éradiquer l’analphabétisme. Pour toute information complémentaire concernant ce concours, prière de contacter le Département des Relations Publiques et Médias à l’adresse : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .