Ordinateurs, café et chocolat sont les produits de grande consommation les plus recherchés en Afrique du Nord. Les produits de grande consommation en ligne à la croissance la plus rapide, révélé par SEMrush.

Dans un environnement économique en pleine croissance, les habitudes de consommation changent et évoluent au gré des nouvelles technologies. L’avènement du commerce en ligne, offre aux consommateurs plus de choix, mais encore faut-il savoir décrypter les tendances.

Selon une étude publiée par le Maghrebemergeant.com en mai 2018 « 60% des consommateurs prospectent en ligne avant de d’acheter en magasin, contre 27% qui prospectent en magasins avant d’acheter en ligne, et 3.5% des consommateurs ne font pas de distinction entre l’achat en ligne et l’achat traditionnel ne préférant ainsi aucun des deux à l’autre ».

Pour aider les entreprises à mieux comprendre et donc à répondre aux attentes des consommateurs, SEMrush, une plateforme de solution marketing qui met à disposition de ses entreprises partenaires des outils divers leur permettant d’avoir une vision d’ensemble sur les habitudes de consommation et des données précises par secteur d’activité. Une récente étude réalisée par l’entreprise révèle les habitudes de recherches internet des 3 pays nord africains : Algérie, Maroc et Tunisie. En effet, selon le dernier rapport SEMrush, couvrant les 3 dernières années de recherches internet dans la région, les tendances de recherches en ligne concernent : les ordinateurs, le café et le chocolat. Les données récoltées des trois pays au cours des 36 derniers mois, couvrent les recherches effectuées en arabe, français et anglais sur les produits de grande consommation et mettent en évidence le fait que les termes de recherche en ligne les plus populaires concernent tant des produits alimentaires et que non alimentaires. Il ressort de ces études que le café, les ordinateurs, le chocolat et les produits de nettoyages font partie du top 5 des recherches communes aux trois marchés, avec comme principal critère de recherche en ligne en Algérie et au Maroc les produits de nettoyage et, pour la Tunisie, le café. Ci-dessous les top 10 des recherches en ligne par pays :

Les 10 produits de grande consommation les plus recherchés en ligne en Algérie:

1- Produits de nettoyage 2- Chocolat 3- Lait 4- Café 5- Couleur de cheveux 6- Ordinateurs 7- Chaussures 8- Parfum 9- Sucre 10- Eau de javel

Les 10 produits de grande consommation les plus recherchés en ligne au Maroc:

1- Produits de nettoyage 2- Café 3- Ordinateurs 4- Chocolat 5- Lait 6- Parfum 7- Eau de javel 8- Miel 9- Couleur de cheveux 10- Sucre

Les 10 produits de grande consommation les plus recherchés en ligne en Tunisie:

1- Café 2- Ordinateurs 3- Chocolat 4- Produits de nettoyage 5- Parfums 6- Lait 7- Chaussures 8- Ordinateurs portables 9- Miel 10- Eau de javel

Le rapport SEMrush a identifié la recherche en ligne qui connait la croissance annuelle la plus rapide en Afrique du Nord : La lessive pour machine à laver, avec une évolution en terme de recherche de 125% en Algérie, 81% au Maroc et 122% en Tunisie. Le rapport révèle également que la recherche du mot Ketchup a connu une croissance de 69% en Algérie et de 38% au Maroc et qu’en Tunisie la recherche de chaussettes a augmenté de 26% comparé à l’année dernière. En ce qui concerne la publicité de recherche en ligne en Afrique du nord, les mots clés de grande consommation correspondant au coût par clic (CPC) le plus élevé sont associés à des recherches tels qu’ordinateur, savon, parfum, chaussures et nourriture pour chiens. « Les données en ligne relatives aux recherches de produits sont précieuses pour les spécialistes du marketing et peuvent contribuer à éclairer les concurrents ou les intérêts du marché », a commenté Adam Zeidan, responsable de la communication d’entreprise de SEMrush pour la région MENA. « Connaître les tendances des consommateurs en matière de shopping en ligne est indispensable pour le commerce électronique ou eCommerce et pour améliorer la visibilité de ses produits/marques en ligne. Le commerce électronique est en passe de devenir le plus grand réseau de vente au détail dans le monde d'ici 2021, avec quelques variations au niveau local et des différences sur les produits qui génèreront le plus d’achat en ligne sur chaque marché.

