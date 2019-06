Commerce extérieur de l'Algérie : Le déficit atteint 1,84 Md dollars les 4 premiers mois 2019

La balance commerciale de l'Algérie a connu un déficit de 1,84 milliard de dollars durant les quatre premiers mois 2019, contre un déficit de 1,83 à la même période en 2018, a appris l'APS auprès de la direction générale des Douanes (DGD). Les exportations algériennes ont atteint 13,33 milliards de dollars (mds usd) durant les quatre premiers mois de l'année en cours, contre 13,53 mds usd à la même période de 2018, soit une légère baisse de près de -1,5%, indiquent les statistiques provisoires de la direction des études et de la prospective des Douanes (DEPD).

Pour les importations, elles ont atteint 15,17 mds usd, contre 15,37 mds usd, en légère baisse également de 1,30%. Les exportations ont assuré la couverture des importations à hauteur de 88% durant les quatre premiers mois 2019, soit le même taux de couverture qui a été enregistré à la même période de l'année précédente. Les hydrocarbures ont représenté l'essentiel des ventes algériennes à l'étranger au cours des quatre premiers mois de 2019 (93,54% du volume global des exportations) en s'établissant à 12,47 mds usd, contre 12,55 mds usd à la même période 2018, enregistrant une légère baisse (-0,71%). Pour les exportations hors hydrocarbures, elles restent toujours marginales, avec 861,87 millions durant les quatre premiers mois de l'année en cours, ce qui représente 6,46% du volume global des exportations, contre 975,01 millions usd à la même période en 2018, en baisse de 11,60%, précisent les données de la DEPD. Les exportations hors hydrocarbures étaient composées des demi-produits avec 617,37 millions usd (contre 747,02 millions usd en 2018) en baisse de 17,35%, des biens alimentaires avec 161,70 millions usd (contre 138,92 millions usd) en hausse de 16,40%, des biens d'équipements industriels avec 31,8 millions usd (contre 33,82 millions usd), soit une baisse de plus de 6%. Elles étaient composées aussi des produits bruts avec 38,83 millions usd, contre 42,47 millions (-8,57%) et des biens de consommation non alimentaires, avec 12,01 millions usd, contre 12,70 millions usd, en baisse également de 5,48% par rapport à la même période de comparaison.

Chute de 61% des importations de carburants

Pour ce qui est des importations, trois groupes de produits sur les sept que contient la structure des importations ont reculé durant les quatre premiers mois de l'année 2019 et par rapport à la même période de l'année dernière. En effet, la facture d'importation du groupe énergie et lubrifiants (carburants) a chuté de 60,88%, en s'établissant à 212,95 millions usd, contre 544,30 millions usd. Les biens alimentaires, dont les importations se sont chiffrées à 2,817 md usd, contre 3,178 mds usd, ont baissé de 11,35%, selon les Douanes. Même tendance a été enregistrée par les biens d'équipements agricoles qui ont totalisé 174,84 millions usd, contre 190,37 millions usd (-8,15%). En revanche, les autres groupes de produits de la structure des importations ont connu des hausses durant la période de comparaison. Ainsi, les demi-produits ont totalisé 3,88 mds usd, contre 3,69 mds usd (+5,28%), les biens d'équipements industriels ont atteint 5,23 mds usd, contre 5,06 mds usd (+3,35%), les produits brut ont atteint 687,43 millions usd, contre 659 millions usd (+4,31%) et, enfin, les biens de consommation non alimentaires avec 2,165 mds usd contre 2,049 mds (+ 5,65%).

L'Italie 1er client de l'Algérie et la Chine son 1er fournisseur

Concernant les partenaires commerciaux de l'Algérie, durant les quatre premiers mois 2019, les cinq premiers clients du pays ont représenté près de 58% des exportations algériennes. A ce titre, l'Italie maintient sa place de principal client avec 2,395 mds usd soit (près de 18% des exportations algériennes globales) suivie de la France avec 1,717 md usd (12,89%), l'Espagne avec 1,677 millions usd (12,58%), les Etats-Unis avec 1,017 md usd (7,63%) et la Turquie avec 918,86 millions (6,9%). En ce qui concerne les principaux fournisseurs de l'Algérie, les cinq premiers ont représenté 51,53 % durant les quatre mois 2019. Les cinq principaux fournisseurs de l'Algérie sont: la Chine qui maintient toujours sa première place avec 2,963 mds usd (19,53% des importations globales algériennes), suivie de la France avec 1,493 md usd (9,84%), de l'Espagne avec 1,130 md usd (7,45%), de l'Allemagne avec 1,118 millions usd (7,37%) et l'Italie avec 1,113 md usd (7,34%).

Les principaux fournisseurs de l'Algérie durant les 4 premiers mois de 2019 (encadré)

Voici la liste des principaux pays fournisseurs de l'Algérie et le montant des importations auprès de ces derniers durant les quatre premiers mois 2019, ainsi que l'évolution des importations (hausse ou baisse) auprès de ces pays par rapport à la même période de 2018.

Pays Valeur Evolution

(Millions de dollars)

-Chine 2,963 +27,66%

-France 1,493 -4,24%

-Espagne 1,130 -4,11%

-Allemagne 1,118 -1,06%

-Italie 1,113 -9,08%

-Turquie 842 +13,95%

-Argentine 648 -28,04%

-Brésil 409 -3,52%

-USA 377 -26,88%

-Inde 338 -17,51%

-Corée du Sud 299 -33,04%

-Russie 244 -19,76%

-Pologne 216 +34,65

-Arabie Saoudite 215 +9,69%

- Roumanie 202 +10,03%

Reste du monde

(145 pays) : 3.559,35

TOTAL: 15.174,60

Les principaux clients de l'Algérie durant les 4 premiers mois de 2019 (encadré)

Voici la liste des principaux pays clients de l'Algérie et le montant des exportations algériennes vers chacun de ces pays durant les quatre premiers mois de 2019, ainsi que l'évolution des exportations algériennes (hausse ou baisse) vers ces pays par rapport à la même période de 2018.

Pays Valeur Evolution

(Millions de dollars)

-Italie 2,395 +22,60%

-France 1,717 +3,92%

-Espagne 1,677 -1,81%

-USA 1,017 -30,26%

-Turquie 918 +27,92%

-Gde Bretagne 724 -13,36%

-Chine 644 +92,33%

-Inde 637 +82,58%

-Corée du Sud 428 +58,49%

-Tunisie 424 +42,04%

-Pays-Bas 346 -15,26%

-Brésil 339 -52,09%

-Belgique 327 -53,11%

-Portugal 309 -29,89%

-Australie 242 +29,42%

Reste du monde

(92 pays) 1,180

TOTAL 13.332