Pétrole : Le panier de l'OPEP établi à plus de 67 dollars le baril

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts, qui sert de référence à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), s’est établi à 67,10 dollars le baril, contre 67,75 dollars la veille, a indiqué vendredi l'OPEP sur son site web.

Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l'OPEP (ORB) comprend actuellement le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djen (Congo),Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale),Rabi light (Gabon), Iran Heavy (Iran),Basra Light (Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela). Le même jour,le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet valait 69 dollars à Londres, en baisse de 45 cents par rapport à la clôture. A New York, le baril de WTI pour la même échéance gagnait 16 cents à 58,97 dollars. Après un plongeon en cours de séance mercredi, les prix se ressaisissaient sans effacer leurs pertes importantes de la semaine dernière. Plusieurs analystes avaient souligné que les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis jetaient un doute sur les perspectives de demande d'or noir. L'OPEP et ses dix autres partenaires non membre de l'organisation, la Russie à leur tête, se sont accordés depuis 2016 à réduire leur quotas afin de réguler les prix du pétrole dans le monde en maintenant un équilibre du marché notamment entre l’offre et la demande. En décembre 2018, ils avaient convenu d'une baisse conjointe de leur production de 1,2 million de barils/jour à partir du 1er janvier 2019, pour une période de six mois, avec une réduction de 800.000 barils/jour par l'OPEP et de 400.000 barils/jour par ces pays producteurs non-OPEP. Le Comité ministériel conjoint de suivi de l'accord OPEP-non OPEP (JMMC) a réaffirmé suite à sa 14éme réunion tenue récemment en Arabie saoudite son engagement à réaliser un marché équilibré et à œuvrer de manière durable pour la stabilité du marché pétrolier avec des fondamentaux solides. Ce Comité est composé de l'Arabie Saoudite, la Russie, l'Algérie, les Emirats arabes unis, l'Iraq, le Kazakhstan, le Koweït, le Nigéria et le Venezuela. Une réunion ministérielle de l'OPEP est prévue en juin 2019 à Vienne et devra porter sur les mesures à prendre pour le second semestre de 2019.

APS