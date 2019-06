La WebTV de l'APS : "Un plus" pour le champ de l'audiovisuel algérien

Le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Hassan Rabehi, a affirmé à Alger que la chaine télévisée de l'agence "Algérie Presse Service" (APS) qui diffuse sur le web (WebTV) " se veut un plus pour le champ médiatique algérien".

La chaine d'information que l'APS ambitionne de lancer et qui diffuse, à titre expérimental, depuis le 13 mai, se veut "un plus pour le champ audiovisuel algérien et un projet d'avenir", a déclaré M. Rabehi lors d'une visite au département audiovisuel de l'APS. Saluant "les grands efforts" consentis par le staff dudit département, journalistes et techniciens, en vue de parachever le projet de la chaine d'informations, le ministre a estimé que la concrétisation de cet objectif "permettra de fournir au citoyen la matière médiatique de façon continue et en toute crédibilité". Dans ce sens, il souligne la disponibilité des pouvoirs publics "à apporter tout le soutien" à ce projet. Par ailleurs, le ministre a mis l'accent sur la nécessité de dispenser "un service public de haut niveau", affirmant que "l'Algérie recèle toutes les potentialités pour opérer un saut qualitatif dans le domaine des médias, un domaine appelé à se mettre au diapason des développements que connait le monde". Dans le même ordre d'idées, M. Rabehi a tenu à saluer les compétences de l'APS, "produit de l'école algérienne". La grille des programmes de la chaine d'informations, accessible au grand public prochainement sur le site "webtv.aps.dz", comprend des programmes politiques et économiques, ainsi que des journaux télévisés et des reportages diffusés, à titre expérimental, tous les lundis, mercredis et jeudis, à raison d'une heure par jour. Le ministre s'est ensuite rendu au siège de l'agence où il a visité les différents services et salué l'organisation du travail, le suivi des évènements et la rédaction d'"informations algériennes puisées de diverses sources en vue de diffuser une information objective et crédible". Au niveau du département technique, le ministre a reçu des explications fournies par le Directeur Général de l'agence, Abdelhamid Kacha, sur le fonctionnement de ce département et fait part de son admiration pour la nouvelle plate-forme exploitée par l'Agence, laquelle permet de gérer tout le processus de la production d'informations (texte et audiovisuel). Le ministre a, également, écouté les explications sur les nouvelles techniques adoptées par l'Agence en matière de collecte d'informations et de protection et stockage des données. Par ailleurs, le ministre a visité le département Multimédia, qui fournit un site dans quatre langues, l'arabe, le français, l'anglais et le Tamazight transcrit en arabe, en Latin et en Tifinagh, en plus du site WebTV.

APS