1er juin- Journée mondiale de l’enfance : Ooredoo partage avec les enfants les festivités de leur Journée mondiale

Ooredoo, entreprise citoyenne se joint à l'Instance nationale de Protection et de Promotion de l'Enfance, pour marquer la Journée mondiale de l’enfance coïncidant avec le 1er juin de chaque année.

Placées sous le thème : « un enfant heureux, un avenir radieux », ces festivités ont été ouvertes le samedi 1er juin au niveau de l’Office Riad el Feth à Alger, par Mme. Meriem Cherfi, Déléguée nationale à la Protection et la Promotion de l’enfance, en présence des représentants de l’UNICEF, de plusieurs institutions publiques et de Ooredoo. Durant deux jours, les enfants célèbrent leur journée à travers divers activités de divertissement : dance, jeux, activités sportives, dessins, séances de prévention routière, ainsi qu’un programme culturel riche et varié. La célébration de cette journée a notamment pour objectif de sensibiliser l'opinion publique à la cause de la protection de l'enfance et de leurs droits. Ooredoo a pris part à ces festivités en offrant des cadeaux aux enfants et en partageant leur fête dans la joie et la gaité.