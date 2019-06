Ooredoo souhaite Aïd el Fitr Moubarak au peuple algérien

Ooredoo, entreprise citoyenne, saisit l’occasion de la fête de l’Aïd el Fitr pour présenter ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de prospérité et de paix au peuple algérien, tout en confirmant sa fierté de partager la joie de cette fête après l’avoir accompagné tout au long du mois de ramadhan.

Dans son message de vœux, le Directeur général de Ooredoo M. Abdullatif Hamad Dafallah a déclaré : « Je suis heureux de présenter, en mon nom et au nom de tous les employés de Ooredoo, nos vœux les plus sincères et les plus chaleureux de santé, de paix et de prospérité au peuple algérien à l’occasion de cette fête de Aïd el Fitr el Moubarak. Je prie Allah d'accepter votre jeûne, vos prières et vos bonnes actions et de le revivre dans la bonté et la bénédiction. » Comme chaque année, Ooredoo exprime sa solidarité avec les algériens tout au long du mois de Ramadhan et durant l’Aïd el Fitr à travers ses initiatives citoyennes dans le cadre de sa responsabilité sociétale. Ainsi, Ooredoo honore sa dimension citoyenne et confirme son engagement actif et continu au sein de la société algérienne.