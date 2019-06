Pétrole: Le panier de l'Opep recule à 64,15 dollars le baril

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts, qui sert de référence à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), a reculé vendredi à 64,15 dollars le baril, contre 67,10 dollars la veille (jeudi), a indiqué lundi l'Opep sur son site web.

Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l'Opep (ORB) comprend actuellement le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djen(Congo),Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale),Rabi light (Gabon), Iran Heavy (Iran),Basra Light (Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela). Vendredi, les cours du pétrole chutaient en cours d'échanges européens après avoir sombré à leur plus bas en plus de deux mois et demi, plombés par les tensions commerciales ainsi que par des données décevantes sur les stocks américains. Dans l’après-midi, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet, dont c'est le dernier jour de cotation, valait 64,84 dollars à Londres, en baisse de 2,03 dollars par rapport à la clôture de jeudi. A New York, le baril de WTI pour la même échéance perdait 1,54 dollar à 55,05 dollars. Dans la matinée, le Brent a sombré à 64,37 dollars et le WTI à 54,72 dollars, dans l’après-midi, à leurs plus bas depuis début mars. "Le pétrole est en train d'accentuer ses pertes sur un mois" alors que mai sera la première baisse mensuelle de 2019, a commenté un analyste qui souligne que "les pertes ont été alimentées par les droits de douane américains sur les importations mexicaines tout juste annoncés par Donald Trump et par une hausse des stocks d'essence aux Etats-Unis".Le président américain a annoncé que les Etats-Unis allaient mettre en place "des tarifs douaniers de 5% sur tous les biens en provenance du Mexique" et que ces derniers allaient "progressivement augmenter tant que le problème de l'immigration clandestine n'est pas résolu".Les tensions commerciales détournent les investisseurs des valeurs dépendantes de la croissance mondiale, dont le pétrole fait partie. Mais, comme certains analystes le soulignent, l'offre de pétrole va également être affectée par ces droits de douane si aucune exemption n'est faite pour l'or noir. "Le débit de pétrole mexicain vers les Etats-Unis avait atteint 660.000 barils par jour en mai, soit 200.000 barils de plus qu'en mai 2018", ont-ils rappelé. Les Etats-Unis utilisent le brut extrait au Mexique, plus lourd que la production texane, pour remplacer les barils venus du Venezuela et de l'Iran, eux aussi plus lourds, mais interdits sur le sol américain par des sanctions. Les raffineries américaines sont dépendantes de ces pétroles lourds, qu'ils mélangent à des pétroles plus légers, comme le pétrole de schiste, pour créer des produits raffinés. Pour l'instant, le marché se focalise surtout sur l'effet que le conflit commercial provoque sur la demande, et s'inquiète de voir les stocks d'essence s'accumuler. La semaine achevée le 24 mai, les réserves de brut ont reculé de 300.000 barils mais celles d'essence ont grimpé de 2,2 millions de barils, selon les données publiées jeudi par l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA). L'Opep et ses dix autres partenaires non membre de l'organisation, la Russie à leur tête, se sont accordés depuis 2016 à réduire leur quotas afin de réguler les prix du pétrole dans le monde en maintenant un équilibre du marché notamment entre l’offre et la demande. En décembre 2018, ils avaient convenu d'une baisse conjointe de leur production de 1,2 million de barils/jour à partir du 1er janvier 2019, pour une période de six mois, avec une réduction de 800.000 barils/jour par l'Opep et de 400.000 barils/jour par ces pays producteurs non-Opep. Le Comité ministériel conjoint de suivi de l'accord Opep-non Opep (JMMC) a réaffirmé suite à sa 14éme réunion tenue récemment en Arabie saoudite son engagement à réaliser un marché équilibré et à œuvrer de manière durable pour la stabilité du marché pétrolier avec des fondamentaux solides. Ce Comité est composé de l'Arabie Saoudite, la Russie, l'Algérie, les Emirats arabes unis, l'Iraq, le Kazakhstan, le Koweït, le Nigéria et le Venezuela. Une réunion ministérielle de l'Opep est prévue, les 25 et 26 juin 2019 à Vienne et devra porter sur les mesures à prendre pour le second semestre de 2019.

N.A