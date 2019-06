Sous le signe de la solidarité et de la générosité : Ooredoo célèbre Aïd el Fitr aux côtés des personnes âgées

Fidèle à son engagement citoyen, Ooredoo prolonge son élan de solidarité du Ramadhan pour la fête de Aïd el Fitr el Moubarak. Comme chaque année, Ooredoo place cette fête religieuse sous le signe de la générosité et de la solidarité en apportant

de la joie et du réconfort aux personnes âgées hébergées dans les centres spécialisés à Alger, Oran et Constantine. Ainsi, au 2ème jour de l’Aïd, et en partenariat avec le Ministère de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, des employés bénévoles de Ooredoo accompagnés des représentants du ministère et de personnalités publiques médiatiques, artistiques et sportives à savoir Mmes Zahia Benarous, Zakia Mohamed, Salima Souakri et MM. Salah Aougrout, Hamid Achouri, Brahim Irban, Ramzi Zanga Crazy, Cheikh Ferhat et Mehdi (Radio Chaine3), ont rendu visite aux personnes âgées dans les centres d’hébergement d’Alger à Sidi Moussa, Dely Brahim et Bab Ezzouar où ils ont offert des cadeaux aux pensionnaires qui ont salué dans la joie cette louable initiative. La même opération a également été organisée par les employés de Ooredoo à Oran (Centres de St Hubert-El Hamri et Messerghine) et à Constantine (Centres de Djebel Ouahch et Hamma Bouziane). Pour rappel, cette action de solidarité s’ajoute à celles lancées tout au long du mois de Ramadhan en partenariat avec le Croissant Rouge Algérien à travers l’ouverture des restaurants des sièges de Ooredoo à Alger, Oran et Constantine pour servir des Iftars aux jeûneurs ainsi qu’en partenariat avec la Gendarmerie nationale et les Scouts Musulmans Algériens dans une opération de distribution de packs iftar aux automobilistes au niveau de certains barrages routiers des principaux axes routiers d'Alger, d'Oran et de Constantine. A travers les différentes opérations de bénévolat et de solidarité, Ooredoo honore sa dimension citoyenne et confirme son engagement actif au sein de la société algérienne.