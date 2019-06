Pétrole : Les tensions géopolitiques pèsent sur le prix

Le prix du pétrole, qui se situait à 50 dollars le baril en début d’année, évolue entre 65 et 75 dollars depuis mars, influencé par les inquiétudes économiques, les tensions géopolitiques et le niveau des stocks américains. Le prix moyen pour les cinq premiers mois de 2019 (66 dollars le baril reste inférieur à celui atteint en 2018 (71 dollars le baril), indique IFP Energies nouvelles (IFPEN), estimant que « l’équilibre à venir du marché dépendra de nombreux aléas côté demande et surtout côté offre avec trois interrogations principales ».

Ces interrogations portent sur l’impact de l’embargo américain sur l’Iran, sur les reculs dans certains pays dont le Venezuela ou la Libye et enfin sur les perspectives de développement des huiles de schiste aux États-Unis. Pour l’IFPEN, le marché est soumis à deux forces contradictoires avec, d’une part, une hausse de la production des non-Opep en particulier aux États-Unis et, d’autre part, des réductions subies et difficilement prévisibles de l’offre pour certains pays Opep. Mais, au-delà des forces du marché, le prix du pétrole est aussi largement influencé par les soubresauts constatés récemment sur les marchés financiers. Ces soubresauts sont dus en grande partie aux anticipations économiques divergentes depuis fin 2018, liées pour l’essentiel à l’évolution des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine. En dehors du contexte financier, ajoute l’IFPEN, les corrections sur le prix du pétrole reflètent aussi le risque de revivre l’épisode de 2014. En 2014, sous l’effet d’une progression importante et régulière de la production américaine, le prix du pétrole s’était effondré afin de permettre l’ajustement de l’équilibre entre l’offre et la demande. Il avait fallu trois ans à l’Opep pour éliminer les excédents et réduire les stocks de pétrole et de produits pétroliers des pays occidentaux. « La situation semble sur le point de se répéter avec une progression de 2,2 millions de baril par jour en 2018 de la production américaine de liquides, incluant le pétrole et les liquides associés à la production de gaz naturel (LGN). L’administration américaine de l’énergie anticipe un niveau de croissance assez proche en 2019. « Ces progressions de l’ordre de 2 millions de baril par jours sont bien supérieures à la hausse annuelle de la demande de pétrole qui évolue entre 1,1 million de baril par jour et 1,5 million de baril par jour depuis 2016 et qui devrait se situer à 1,3 million de barils par jour en 2019 d’après l’AIE » relève l’institut français de pétrole. Les perspectives de hausse de la production américaine ne sont pas remises en cause par la réduction de l’activité de forage dans les bassins de schiste. La hausse passée de la productivité des puits de production (production cumulée sur la durée de vie d’un puits) permet désormais de produire plus avec moins de puits. Ainsi, le nombre de puits horizontaux pour la production de pétrole est passé de plus de 30 000 par an entre 2012 et 2014 à environ 15 000 en 2018 et peut-être 14 000 cette année (source Spears). Sur ces bases, le modèle d’IFPEN permet d’anticiper une hausse de la production dans les années à venir en supposant une stagnation de l’activité de forage et une stabilité de la productivité des puits au niveau actuel. À l’inverse, une baisse significative du nombre de puits forés sans hausse de la productivité des puits ou un recul de la productivité à forage constant pourraient conduire à une décroissance de la production dans les trois ans à venir. Il reste, néanmoins, une contrainte à lever concernant les insuffisances des capacités de transport, ce qui pourrait être fait dans les prochains mois. « Deux nouveaux pipelines d’une capacité globale de 0,2 million de baril par jour ont été mis en service en début d’année et plusieurs projets devraient démarrer en fin d’année et en 2020 pour un total d’au moins 1,2 million de baril par jour » indique l’IFPEN, relevant que les tensions géopolitiques pèsent sur le prix en dépit de la hausse des shale oïl américains. Plusieurs pays Opep connaissent aujourd’hui des situations particulières qui impactent ou qui pourraient impacter leur production de pétrole. C’est le cas bien sûr de l’Iran dont la production a reculé de 1,2 million de baril par jour depuis juillet 2018 sous l’effet de l’embargo américain mis en place en novembre dernier. Le gouvernement américain a décidé fin avril de supprimer les exemptions qui autorisaient certains pays importateurs, dont la Chine et l’Inde, à importer du pétrole iranien. Les premières statistiques estiment à 0,5 million de baril par jour les exportations iraniennes pour le mois de mai, ce qui situe la production iranienne à 2,5 millions de barils par jour, contre 3,6 millions de barils par jour en avril et 4,8 millions de baril par jour en juillet 2018.

Le contexte géopolitique régional inquiète les marchés

Cette tension régionale est devenue palpable avec deux attaques en mai, l’une sur quatre navires, dont deux pétroliers saoudiens, au large de l’émirat du Foujairah et l’autre perpétrée sur des stations de pompage d’un oléoduc en Arabie saoudite. L’évacuation partielle de l’ambassade américaine à Bagdad annoncée le 15 mai laisse par ailleurs supposer un risque pour la stabilité en Irak, pays qui figure, avec un total produit de 4,7 millions de barils par jours, parmi les grands pays producteurs mondiaux. « De façon plus large, il convient également de rappeler l’importance des pays du golfe dans la production mondiale avec un total de l’ordre de 22 millions de barils par jour pour les six pays du CCG dont 12 millions de barils par jours pour l’Arabie saoudite. La déstabilisation de la région ferait à l’évidence peser une forte contrainte sur l’équilibre pétrolier mondial » avertit l’institut. Au-delà de cette région, placée sous les feux de l’actualité, L’IFPEN souligne la situation de grande fragilité économique du Venezuela. Cette situation a des répercussions importantes sur la production de pétrole du pays, qui a ainsi reculé de 1,6 million de barils par jour depuis début 2016, se situant à 1 million de barils par jour en avril. « En dehors de la situation de l’Iran et du Venezuela, il est nécessaire de rappeler les incertitudes planant sur plusieurs autres pays dont l’Algérie, depuis la démission du président Bouteflika le 2 avril, ou la Libye » constate l’institut de recherche français, qui évoque une politique de « l’Opep+ » attentiste, adaptée à un marché incertain. « Les déclarations récurrentes de l’Opep+, c’est-à-dire l’Opep associé avec certains partenaires dont la Russie, indiquent que l’objectif de cette organisation est de préserver l’équilibre offre/demande afin d’assurer la stabilité du marché pétrolier » indique l’IFPEN. Les trois principales interventions de l’Opep + depuis 2016 vont effectivement dans ce sens. Elles se sont traduites, pour l’Opep, par une forte baisse de l’offre début 2017, puis par un ajustement à la hausse en juillet 2018 suivi d’un nouveau recul début 2019. Cette politique a, en particulier, permis de réduire fortement le niveau des stocks détenus par les pays OCDE entre 2015 et 2018.La situation du marché apparaît de ce point de vue comme assainie et l’enjeu pour l’Opep est désormais d’éviter un trop fort excédent d’offre comme ce fut le cas au 4e trimestre 2018. « Après l’annulation de la réunion ministérielle du mois d’avril, la politique de « l ’Opep+ » pour le second semestre 2019 sera définie lors des réunions ministérielles des 25 et 26 juin prochains » prévoit l’IFPEN, précisant qu’ serait « présomptueux » d’anticiper aujourd’hui le choix final. « Si l’on s’en tient aux tendances actuelles, et en supposant une stabilité de la production iranienne, l’écart offre/demande serait équilibré en 2019. Cela signifie à l’inverse qu’un renforcement de l’embargo sur l’Iran nécessiterait probablement de recourir aux capacités excédentaires de l’Opep estimées à 3 millions de baril par jour » analyse l’institut français, ajoutant que l’usage de ces « réserves » a en général pour effet de peser à la hausse sur le prix du pétrole. En juin, il s’agira pour l’Opep de faire un bilan complet portant en particulier sur l’évolution de la demande mondiale, qui dépend de la situation économique, sur les tendances concernant l’offre américaine et sur l’impact de l’embargo américain. Le contexte géopolitique au Moyen-Orient, en Libye ou au Venezuela pourra également influencer la décision finale. « Difficile dans ce contexte de tenter d’anticiper des prix du pétrole » estime l’IFPEN. L’institut de pétrole français note toutefois une forte baisse du coût marginal de production du pétrole, qui influence fortement les prix en situation d’équilibre du marché. Les dernières analyses de RystadEnergy confirment en effet les baisses des coûts de production du pétrole, estimées par d’autres organismes à environ 30 % depuis la chute des cours de 2014. Les coûts de production les plus élevés sont évalués par RystadEnergy à 60 dollars le baril, hors huiles lourdes canadiennes (83 dollars le baril) dont le développement n’est plus indispensable à l’équilibre du marché depuis la montée en puissance des huiles de schiste. « Comme ce sont ces coûts qui définissent le prix en phase d’équilibre du marché, des niveaux de prix autour de 100 dollars le baril ne devraient plus constituer, hors situation de crise importante sur l’offre, la référence du marché » soutient l’IFPEN, indiquant que « la fragilité des prix constatés depuis 2018, quand ils dépassent le seuil des 70 dollars le baril, pourrait aussi s’expliquer par ces nouvelles références ».