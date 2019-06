Sommet d’Affaires Etats-Unis/Afrique du 18 au 21 Juin à Maputo : Mme Tamazirt représente l’Algérie au

La ministre de l’Industrie et des Mines, Djamila Tamazirt, représentera l’Algérie à la 12ème édition du Sommet d’Affaires Etats-Unis-Afrique qui se tiendra du 18 au 21 juin 2019 à Maputo (Mozambique), a indiqué lundi le ministère dans un communiqué.

Le 12ème Sommet d’Affaires Etats-Unis-Afrique verra la participation de plusieurs chefs d’Etat et de Gouvernement africains et de responsables du Gouvernement américain ainsi que 1.000 dirigeants d’entreprises américaines et africaines, des investisseurs internationaux, des hauts fonctionnaires et des parties prenantes multilatérales, a ajouté la même source. Ce rendez-vous continental, constitue une opportunité pour promouvoir le flux d’affaires et l’investissement entre les Etats-Unis et les pays de l'Afrique et nouer des contacts d’affaires et de partenariats dans différents secteurs d’activités (pétrole et gaz, agroalimentaire, industries extractives, construction et infrastructures, santé, tourisme, télécommunications et finances..) En marge de ce Sommet, plusieurs activités sont programmées telles qu'une exposition de divers produits et services, des conférences sur l’investissement au cours desquelles les entreprises présenteront leurs projets aux entités financières ainsi que plusieurs panels sur les questions de développement des entreprises. Mme Tamazirt s’entretiendra en marge de ce Sommet avec des représentants de Gouvernements et recevra en audiences des décideurs économiques pour discuter des questions relatives au perspectives économiques de l’Algérie et les opportunités de partenariat et d’investissement en l'Algérie, a conclu le communiqué.

APS