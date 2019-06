Développement des énergies renouvelables: Une cérémonie, jeudi, en L’honneur des chercheurs algériens

Le Centre de développement des énergies renouvelables (CDER) organise à Alger, une cérémonie pour la promotion de la production scientifique et le développement technologique, à l’occasion du solstice d’été coïncidant avec le 21 juin de chaque année, a indiqué le Centre dans un communiqué.

La cérémonie sera l’occasion d’honorer les meilleures productions scientifiques et les réalisations au niveau national, a ajouté la même source. Selon le CDER, le prix solstice d’été 2019 des meilleures équipes de recherche de l’Etablissement public à caractère scientifique et technologique (EPST CDER) ayant contribué le plus dans le développement technologique sur la période de 2014-2018 sera attribué à l’équipe "Potentialités énergétiques solaires et éoliennes", Unité de recherche en énergies renouvelables en milieu saharien (URESMS-CDER). Il sera également remis à l’équipe "Mini-centrales thermodynamiques", Unité de recherche appliquée en énergies renouvelables (URAER-CDER), l’équipe "Dessalement et distillation des eaux saumâtres et des mers, Unité de développement des équipements solaires (UDES-CDER) ainsi qu’à l’équipe "Aérodynamique- CDER". Pour ce qui est du prix de la publication scientifique, il sera attribué au Dr Abdelhalim Borni, chercheur permanent à l’URAER-CDER de Ghardaïa, et ce, pour ses nombreuses publications produites durant les cinq dernières années dans le domaine des énergies renouvelables, notamment dans les bases de données scientifiques indexées, a indiqué le Centre. Concernant le prix d’encouragement pour la promotion des énergies renouvelables, il sera décerné cette année à Hamid Belkessam, journaliste spécialisé, pour son engagement durant toutes ces années en faveur de la promotion des énergies renouvelables. En outre, la célébration du solstice d’été est également l’occasion de découvrir les nouveaux produits de la recherche au sein du CDER. A ce titre, une présentation de la première édition de l’Atlas des ressources énergétiques de l’Algérie sera donnée par les différents acteurs de cette publication. Cette journée sera aussi le point de départ de la nouvelle version du site web du Portail algérien des énergies renouvelables. Ce rendez-vous annuel est également l’occasion pour rendre hommage au Dr Nachida Kesbadji-Merzouk, ex-directrice de l’Unité de développement des équipements solaires, affiliée au CDER, et ce, pour son dévouement et investissement sans faille au service des énergies renouvelables, depuis 1986. Pour clôturer la cérémonie, le CDER honorera l’équipe "Equipements et applications héliothermiques (EAH)", UDES-CDER, ayant reçu le prix "national energy globe award algeria 2019", décerné par la fondation autrichienne "Energy Globe Foundation" en reconnaissance de leurs recherches dans le domaine des énergies renouvelables et du développement durable en Algérie.

T.A