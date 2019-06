OPPO lance le nouveau F11 Pro avec double caméra arrière 48MP, passant ainsi de l'Expert du Selfie au Maître du Portrait

OPPO est sur le point d'ajouter un nouveau produit - OPPO F11 Pro - à sa série bien-aimée de téléphones mobiles F. En plus d'hériter de l'excellente fonction selfie de la série F ainsi que de l'élégant design aux couleurs dégradées du F9, la série F11 bénéficie de plusieurs technologies innovantes et est équipée d'un nouveau système de caméra ultra-claire de 48 MP, d'une caméra montante et d'un écran panoramique, apportant de ce fait aux utilisateurs une expérience plus confortable et sans la moindre faille.

De l'Expert du Selfie au Maître du Portrait

OPPO, la marque d'appareil photo mobile favorite des jeunes du monde entier, s'est toujours engagée à fournir aux jeunes créatifs des téléphones mobiles inventifs qui leur permettent de prendre des photos et de partager leurs expressions et celles du monde qui les entoure. Considérant que les portraits sont la forme la plus populaire de photographie de smartphone, OPPO a tout d’abord conçu une fonction de selfie qu'elle a constamment actualisée et enrichie de technologies de pointe, ainsi qu’un appareil photo frontal. Une telle innovation dans l'art du selfie a rapidement fait d'OPPO l'"Expert du Selfie" et l'une des marques les plus populaires et les plus appréciées en Algérie. Les superbes photographies de portrait réalisées avec le téléphone portable n’étaient pas seulement populaires parmi les clients, mais ont aussi contribué à enrichir l’héritage et la réputation d'OPPO, en tant qu'ultime "Expert du Selfie". OPPO a continué à innover en lançant l’impressionnant F9 et en y intégrant le premier double appareil photo arrière afin de dévoiler un excellent effet de profondeur de champ. S'appuyant sur la technologie révolutionnaire à double appareil photo arrière et celle du portrait du F9, la série F11 d'OPPO élève la série F à un cran supérieur, en mettant à niveau les téléphones mobiles et OPPO elle-même du rang d' "Expert du Selfie" à celui de "Maitre du Portrait".

Image Ultra-claire 48MP + Mode Nuit Ultra-clair pour la photographie de nuit

Soutenue par la puissante technologie d'appareil photo OPPO, la série F11 est équipée du système de caméra le plus avancé de la série F. Alors que la caméra arrière a été considérablement améliorée, la série F11 comprend un système de double caméra standard ultra-élevé de 48MP + 5MP, une ouverture F1.79, un objectif 6P et des capteurs d’image 1 / 2,25 pouces pour apporter plus de lumière. Dans des environnements très lumineux, les appareils peuvent directement prendre des images ultra HD de 48MP. Dans les environnements sombres, la technologie "Tetracell" de la série F11 analyse et combine les données acquises par quatre pixels adjacents pour les rendre équivalentes à une taille de pixel unique de 1,6 µm, en doublant la taille du pixel photosensible et en générant des portrait en mode nuit plus lumineux. La série F11 est également optimisée pour les modes Ultra Night et Dazzle Color, la solution d’optimisation du niveau du système d’OPPO spécialement conçue pour la photographie de smartphone. Cette solution reconnaît automatiquement la scène de prise de vue et la fait correspondre à la solution d'optimisation ciblée. En mode Ultra Night, elle fait la distinction entre les portraits et les arrière-plans, fait la mise au point des visages et ajuste la couleur de la peau dans les portraits de nuit afin de donner un effet global animé. Cela réduit également le bruit global de manière intelligente, en supprimant les hautes lumières, en améliorant la plage dynamique et en augmentant la luminosité des zones sombres pour rendre les photos de nuit nettes et claires. Cela réduit également et globalement les parasites de manière intelligente, en supprimant les hautes lumières, en améliorant la plage dynamique et en augmentant la luminosité des zones sombres afin de rendre les photos de nuit encore plus nettes et plus claires. Grâce à une combinaison de matériel et de logiciels sans faille, la série OPPO F11 offre une capacité de caméra arrière exceptionnellement robuste, permettant aux jeunes utilisateurs de capturer facilement le monde et d'immortaliser ainsi les moments les plus agréables de leur vie.

Un Ecran Panoramique et un Dégradé Naturel pour une Beauté Naturelle Sublime

Da Vinci a dit un jour : "La simplicité est l'ultime forme de sophistication." Ces mots peuvent être utilisés pour décrire le F11 Pro, qui a été conçu pour être aussi fluide et rationnel que possible. Son magnifique écran panoramique a été conçu de sorte à masquer la caméra frontale, la rendant ainsi "pas encombrante" et créant un superbe écran complet unifié. Comparé aux téléphones mobiles traditionnels, son écran de 6,5 pouces et son ratio écran / corps de 90,9% offrent des images plus grandes et un espace visuel plus vaste pour vivre des expériences de jeu et de divertissement complètement saisissantes. Tandis que l'OPPO F9 définissait la tendance en matière de conception de design aux couleurs dégradées, F11 Pro dévoile une nouvelle percée en matière de conception de design qui intègre une beauté naturelle éclatante à l’élégance profilée du dégradé. Animée par le concept esthétique de «Création Naturelle», OPPO s’inspire de la beauté de la lumière naturelle, qui se reflète à travers la beauté rythmique des flux de couleurs du F11 Pro. Cela a été réalisé grâce à une avancée décisive dans l'usage des processus et des matériaux. Dernier point mais non le moindre, OPPO propose également une couleur vert aurore unique, avec un dégradé bleu-vert. Sous des ombres et des lumières différentes, les deux couleurs se fondent en une seule et libèrent une énergie particulière. OPPO a toujours cru que les téléphones mobiles n'étaient pas seulement des outils de communication, mais aussi des œuvres d'art. L'aspect dégradé chatoyant et le sublime écran panoramique de la série F11 reflètent cette conviction, ainsi que sa philosophie de conception révolutionnaire de "Création Naturelle". Outre les fonctionnalités ci-dessus, la série OPPO F11 cherche également à améliorer l'expérience globale de l'utilisateur et à résoudre les problèmes courants liés à l'usage des smartphones, tels que la surchauffe, la lenteur de fonctionnement et la durée de vie de la batterie. Attendons de voir ce qui se passe.

M.B.