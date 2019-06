La Foire internationale d'Alger (FIA) : Affluence remarquable de jeunes investisseurs en quête de soutien et d'accompagnement

La Foire internationale d'Alger (FIA), qui s’est clôturée avant-hier soir, a connu une affluence remarquable de jeunes investisseurs en quête de soutien et d'accompagnement pour pouvoir lancer leurs propres projets, a constaté l'APS au niveau des différents stands.

Des centaines de jeunes porteurs de projets dans différents domaines d'activité se sont rendus, depuis le lancement de cette foire, aux différents stands pour communiquer, directement, avec les responsables d'entreprises qui pourraient soutenir et accompagner leurs projets d'investissements. S'exprimant à l'APS, certains jeunes visiteurs ont exprimé leur souhait de bénéficier d'un accompagnement spécialisé de la part de ces entreprises. Pour sa part, la directrice adjointe du marketing et de communication au sein de "Cash Assurances", Bengrid Sihem, a indiqué que sa compagnie s'employait à accompagner les investisseurs pour couvrir tous les risques auxquels ils sont confrontés. La même société accompagne, a-t-elle précisé, les opérations d'importation des matières premières, la construction d'usines et les risques des travaux au niveau des chantiers, outre l'installation des équipements, le transport et autres. A l'instar des autres sociétés d'assurance, Cash Assurances assure les biens des jeunes investisseurs ainsi que leurs projets contre les catastrophes naturelles outre le vol et les dysfonctionnements de leurs matériels. "Notre stand a connu depuis les premiers jours de la foire une affluence importante des jeunes porteurs de projets qui voulaient savoir les différentes formules d'assurance disponibles ainsi que la possibilité d'obtenir des réductions et autres avantages", a-elle-indiqué. A ce propos, la même société a mobilisé tout un staff qualifié pour répondre aux questions et aux préoccupations. De son côté, un responsable de la Banque nationale d'épargne et de prévoyance (CNEP-BANQUE), a fait savoir que l'entreprise finançait les porteurs de projets d'un taux pouvant aller jusqu'à 70% de la valeur de projets. La banque en question offre ces services à toute personne physique ou morale pratiquant une activité économique qui lui permet de contribuer par un autofinancement estimé à 30% seulement de la valeur globale du projet. Par ailleurs, la Banque d’Agriculture et du développement rural (BADR) contribue à accompagner des investisseurs dans le domaine de l'agriculture à travers plusieurs crédits correspondant à leur situation financière et la nature de leurs projets. De nouveaux services devront être lancés prochainement par la BADR, et ce dans le cadre de la Finance islamique, a indiqué un responsable à ladite banque. De son côté, Mme Zoubiri Loubna, cadre à l'Agence nationale de développement de tourisme (ANDT), a fait savoir que le rôle de l'ANDT est d'accompagner les investisseurs dans le secteur du tourisme, à travers la réunion des différentes conditions propices pour la réussite de leurs investissements. Outre les projets de réhabilitation des hôtels existants, ayant attiré nombre d'investisseurs, Mme Zoubiri a souligné que l'ANDT procède, également, à l'élaboration de plans pour l'aménagement touristique à travers les 225 zones d'expansion touristique (ZET) se trouvant à travers le pays. L'ANDT procède, dans ce cadre, à l'aménagement de ces ZET au profit des investisseurs en respectant la nature de chaque zone et ses spécificités historiques, culturelles et urbaines afin de préserver l'identité de chaque zone. Il s'agit également de l'élaboration d'études stratégiques pour l'aménagement touristique, et ce dans le cadre d'un plan national d'aménagement touristique des wilayas et la réalisation des travaux d'aménagement des ZET et des sites touristiques destinés à l'investissement touristique. La FIA avait constitué un espace pour les jeunes porteurs de projets afin de prendre connaissance des différents mécanismes disponibles susceptibles de leur assurer un accompagnement financier et technique pour la concrétisation de leurs projets.

S.A.