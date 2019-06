LG ELECTRONICS ALGERIE :S’implique socialement via diverses initiatives lancées au courant de l’année

Se déclarant entreprise socialement responsable, LG ELECTRONICS a su laisser un impact positif à travers ces diverses activités citoyennes qui touchent plusieurs domaines, et ce dans plusieurs pays à travers le monde.

Au cours de ces dernières années, LG ELECTRONICS ALGERIE s’est engagé à lancer plusieurs initiatives dans le cadre de son programme de responsabilité sociale. La société a pour offrir des Kits d’articles scolaires au profit des orphelins des wilayas de Adrar, Sétif, Oran et Alger lors de la rentrée sociale, encourageant ainsi les élèves défavorisés à poursuivre leur parcours scolaire. Engagés dans la cause environnementale, les employés de l’entreprise ont organisé l’an dernier une journée de nettoyage de la plage « La réserve de la commune Rais Hamidou » célébrant la journée mondiale de l’environnement en collaboration avec l’association APEM et de quelques riverains. LG Algérie a également assuré du matériel pédagogique ainsi que les tenues d’aid el fitr au profit des enfants autistes qui représentent une catégorie importante de la société mais O combien marginalisée. Grâce à une promotion lancée sur les produits électroménagers LG durant le mois sacré de ramadan, le client contribuait systématiquement à faire un don en achetant un produit LG. Nous rappelons que plusieurs enfants de différentes wilayas ont bénéficié de cette initiative en collaboration avec l’Association Nationale Autisme Algérie. Notons également que LG se voit concernée par les questions sociales, et œuvre afin de concrétiser son Logo « La vie est agréable avec LG ». Il est tout de même intéressant de savoir que LG adopte une stratégie écologique sur l’ensemble de ses produits à l’échelle mondiale, elle envisage de réduire davantage ses émissions de gaz à effet de serre et d'élargir ses projets de compensation de carbone. A savoir aussi que LG ELETRONICS veille lors de la production d’un de ces produits à assurer une efficacité énergétique afin de préserver l’environnement grace à une téchnologie de pointe et des équipements innovants, tel le compresseur linéaire Inverter de LG qui équipe l’ensemble de ses nouveaux réfrigérateurs et qui assure une efficacité de pointe en utilisant moins de composants que les compresseurs traditionnels. Par conséquent, le compresseur linéaire Inverter comporte moins de points de friction, produisant moins de bruits. Les climatiseurs ont également un autre type de compresseur «dual inverter » qui lui aussi réduit le consommation électrique : DUAL InverterCompressor™ avec une garantie de 10 Ans.Le compresseur Inverter ajuste sa vitesse constamment afin de maintenir la température souhaitée en permanence. Grâce à sa plage de fréquence qui réduit la consommation électrique, le compresseur DUAL InverterCompressor™ permet en outre d’économiser davantage l’énergie qu’un compresseur traditionnel. Pour conclure, « Faites un cadeau rare et précieux… donnez votre sang ! » LG Algérie n’a pas hésité à célébré la journée nationale des donneurs de sang, et a organisé en collaboration avec les services du CHU Mustapha Pacha une journée de don de sang au niveau de son siège à Cheraga. Les employés ont généreusement répondu à l’appel, et ont contribué à améliorer la vie des personnes malades. Un geste salutaire et noble qui incitera sans doute leurs compatriotes à agir de la sorte. En plus des produits respectueux de la nature qu’elle met à la disposition du client, LG ALGERIE organisera bientôt une grande opération de nettoyage en collaboration avec d’autres associations dans le but d’assurer aux familles des espaces propres, et aussi afin de contribuer à limiter le nombre d’incendies facilement déclenchables lors de la saison estivale notamment en la présence de certains déchets. Ceci rentre dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l’environnement qui est,en l’occurrence, célébrée par l’ensemble des employés LG ELECTRONICS à travers le monde.

M.B