Assurance agricole : Créer un dispositif juridique spécial

Le directeur général de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), Benhabiles Cherif, a insisté, hier, sur la nécessité de mettre en place un dispositif juridique spécial pour les agriculteurs et les professionnels de la pêche.

S’exprimant en marge d’une rencontre nationale organisée, à Alger avec les conseils interprofessionnels de différentes filières agricoles, il a précisé que « ce dispositif va permettre à la protection des revenus des agriculteurs contre tous les aléas climatiques et les maladies » Il a rappelé à cet effet qu’un dispositif CAT-NAT portant sur la protection des propriétaires d’un bien à usage d’habitation professionnel contre les effets des catastrophes naturelles, notamment les tremblements de terre et inondations, a été mis en place par les pouvoirs publics. Il a regretté le fait que tous les risques agricoles sont exclus de ce dispositif. Il a ajouté que « l’assurance sécheresse doit être un risque assurable compte tenu de ses effets importants ». Et de poursuivre : « La commercialisation de ce produit d’assurance nécessite des moyens techniques et financiers importants. » Pour la création d’une dynamique et attirer les agriculteurs pour souscrire une assurance sécheresse, le DG de la CNMA a insisté sur la nécessité de la participation de l’Etat en amont et en aval. Évoquant à cet effet les aléas climatiques, M. Cherif a indiqué qu’ils sont néfastes sur l’agriculture, ceci, a-t-il dit, d’autant que « l’agriculteur est exposé à de grands risques qui sont en train de prendre de plus en plus d’ampleur ». Mettant, par ailleurs, l’accent sur les objectifs de cette rencontre, il a souligné que celle-ci vise, entre autres, à mettre en exergue l’importance de l’assurance agricole, à travers la mutualité agricole qui se veut être le levier du développement dans le cadre de la stratégie d’accompagnement des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs pour la pérennité de leur activité et leurs revenus et, par voie de conséquence, assurer la sécurité alimentaire qui constitue un enjeu primordial dans la vie économique et sociale. De son côté, le directeur de la régulation et du développement de la production agricole au ministère de l’Agriculture, Mohamed Kharroubi, a fait savoir que « ces vingt derniers jours, nous avons enregistré plus de 450 hectares qui ont été ravagés par les feux ». Pour sa part, Mebtouche Krimo, directeur central à la direction des risques agricoles CNMA, a souligné que « l’évolution des placements et participations au cours des quatre dernières années a conforté la solidité et la pérennité financière de la Caisse, en passant de 10,3 MDA en 2015 à 14,5 MDA en 2018, soit un taux de 41% ». S’agissant de la marge de solvabilité, il a fait savoir qu’elle est passée de 4,9 MDA en 2015 à 6 MDA en 2018, ce qui démontre, selon lui, « une bonne santé financière de la Mutualité agricole ». Mettant l’accent sur la croissance du chiffre d’affaires, il a indiqué que celui-ci a permis d’enregistrer une hausse considérable de la marge d’assurance et le résultat comptable de la CNMA est passé de 11 millions de DA à plus de 914 millions de DA, permettant ainsi d’améliorer les performances financières. A ce propos, Amari Djamel, directeur des risques agricoles, a souligné que trois principaux facteurs expliquent l’augmentation de la demande d’assurance, à savoir, la hausse de la valeur de la production agricole dans de nombreux domaines, l’augmentation de la valeur du patrimoine assuré et le développement de nouveaux marchés outre le soutien du secteur public qui renforce la demande.

R.N.