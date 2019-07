Le Professeur Belmihoub et l’officier supérieur à la retraite M. Khalfaoui exposent leurs propositions de sortie de crise : Le premier ministre doit céder la place à une personnalité acceptée par le peuple

Le sens des responsabilités, en cette période où tout peut basculer, commande au premier ministre de céder la place à une personnalité acceptée par le peuple et à laquelle incomberait le choix de personnes crédibles pour assurer la gestion des affaires courantes dont on devine les difficultés qu’elle doit surmonter, les risques qu’elle doit prévoir et les incertitudes qu’elle devra gérer.

C’est du moins une des propositions de crise présentées, hier au forum du journal El Moudjahid, par Mohamed-Cherif Belmihoub, professeur en science économique et Mohamed Khalfaoui, officier supérieur de l'ANP à la retraite. « Une personnalité nationale qui bénéficie de la confiance du mouvement populaire et du pouvoir, forte d’une expérience avérée, pourrait mener cette phase délicate et déterminante pour l’avenir du pays » estiment-ils. « Accompagnée des compétences d’un ministre de l’Intérieur et d’un ministre de la Justice fiables, la commission indépendante d’organisation, de contrôle et de surveillance des élections pourra alors garantir l’émergence du président légitime » ajoutent les deux intervenants. Une telle mesure qui peut être celle du compromis, soutiennent-ils, si elle est consentie, ne manquerait certainement pas de rétablir la confiance entre les protagonistes et de regrouper le peuple autour du principe sacré de «Sécurité nationale».Le Professeur Belmihoub et l’officier supérieur de l'ANP à la retraite M. Khalfaoui, appellent à des « concessions réciproques ». Ils avertissent que l’obstination à coller fermement à la lettre de la Constitution sera interprétée comme une velléité de reconduire le système en place, rejeté par la population. Une telle perspective signifierait la non-reconnaissance, par le pouvoir, des revendications du mouvement populaire, et donc une fin de non-recevoir. Le face-à-face, mouvement populaire-pouvoir, porte en lui les germes d’une radicalisation et préfigure d’une dégradation dans les semaines à venir. Les deux intervenants plaide pour la préservation en poste du chef de l’Etat actuel afin d’assurer la continuité de l’Etat par l’exercice des fonctions de représentation autour des missions régaliennes (diplomatie, défense, service public…). Pour eux, « étêter le pouvoir en situation de crise est un non-sens ». L’acceptation du dialogue et le maintien du président de l’Etat actuel constitueraient les concessions du mouvement populaire. Le Professeur Belmihoub et l’officier supérieur de l'ANP à la retraite soulignent l’urgence de tenir compte des enjeux sécuritaire, politique et économique auxquels est confrontée la Nation et dont le traitement requiert, en effet, des consensus. Au plan politique, l’espoir né de la dynamique populaire pour une refondation nationale autour d’une gouvernance ouverte et responsable qui garantit les libertés, les droits et l’expression libre des choix de ses dirigeants doit être sauvegardé par le biais d’un compromis assumé, réaliste et donc responsable. Les 57 ans de gestion par un système de gouvernance instauré dès l’indépendance et décrié d’abord par ceux-là mêmes qui furent à l’origine de la naissance de l’Etat algérien (national), et par le peuple ensuite, interpellent les tenants du pouvoir. Les échecs sur les plans de l’économie, de l’éducation, de la santé publique, le chômage, la fuite des cadres, la corruption généralisée et autres comportements outrageants devraient convaincre de la nécessité de réformes souples qui projetteraient le pays dans le système politique tant attendu, en harmonie avec les promesses de la Révolution autant libératrice qu’émancipatrice et répondant aux ambitions des nouvelles générations. Ces dernières montrent, à travers leurs appels hebdomadaires, une prise de conscience prometteuse qui mérite d’être entretenue. Au plan sécuritaire, les deux intervenants relève que L’infiltration du Hirak par les spécialistes des basses besognes et autres cellules dormantes, les fake-news, les provocations entretenues par l’argent sale… sont mis à contribution pour dévier tout effort populaire au redressement du pays. Si hier, la stabilité sociale a été entretenue par les moyens financiers de l’Etat, aujourd’hui ces moyens dilapidés ne suffisent plus. Le face-à-face pouvoir-mouvement populaire ne laisse pas indifférentes les puissances étrangères dont l’ingérence dans les conflits de pays frères a conduit au chaos. « L’instabilité à nos frontières mobilise une partie de nos forces armées. Les flux d’armes et de terroristes étrangers en Libye exacerbent les tensions régionales » relèvent-il. Aussi, soulignent-t-ils, une réponse adéquate aux revendications du Hirak ne manquerait pas de neutraliser les esprits malveillants. M. Belmihoub évoque également l’enjeu économique. Il précise que la situation économique était déjà dégradée avant l’avènement du mouvement populaire. La trouvaille des dirigeants, consistant à imprimer des billets de banque pour financer les déficits, est une fausse solution à un vrai problème.L’inflation n’a pas encore suivi mais elle est attendue. Ces «bombes» sont installées et peuvent à tout moment nous exploser à la face. L’enjeu économique de la sortie de crise est donc de taille et quand la revendication deviendra socioéconomique, le face-à-face, évoqué plus haut, devient plus aigu, car il s’agira d’une question de survie pour plusieurs millions d’Algériens. En effet, si la revendication politique donne l’espoir et donc de la patience, d’où son caractère pacifique, la revendication économique exige des réponses immédiates car elle tient à des besoins essentiels de la population. Les deux intervenants plaident pour « un processus de changement réaliste, une progression vers la nouvelle république à pas mesurés ». Car, selon eux, « les expériences de transition démocratique à travers le monde montrent que celles-ci sont toujours complexes, fragiles et incertaines, et qu’elles s’inscrivent dans la durée. Tout changement brutal est porteur de risques ».

A.S.