LG Leader du secteur de la gestion intelligente de l’énergie : Ses solutions complètes de chauffage, de ventilation et de climatisation et à ses technologies fiables

LG propose des systèmes intelligents de gestion d'énergie dans les régions tropicales telles au Moyen-Orient et en Afrique afin de fournir les plus hauts niveaux d'efficacité grâce à ses solutions intelligentes de gestion d’énergie.

LG Electronics est l'un des leaders mondiaux du secteur du chauffage, de la ventilation et de la climatisation et s'efforce de renforcer sa position de leader dans la fourniture de solutions énergétiques intelligentes au Moyen-Orient et en Afrique. La société internationale d’études de marché Möder Intelligence s’attend à ce que le marché de la gestion de l’énergie au Moyen-Orient et en Afrique croisse à un taux annuel de 11,87% pour atteindre 3,76 milliards de dollars d’ici à 2021. Une grande partie de cette croissance est due aux recherches en cours sur l'élaboration d'une politique de gestion de l’efficacité énergétique aux niveaux gouvernemental et international au Moyen-Orient et en Afrique. Plusieurs pays du CCG offrent le meilleur exemple de cette tendance en augmentant leurs dépenses d’infrastructures de production et de distribution d’énergie utilisant des réseaux électriques intelligents. L’Émirat de Dubaï, Abu Dhabi et l’Arabie Saoudite ont annoncé leur politique d’efficacité énergétique jusqu’en 2030, L'efficacité énergétique ainsi que la distribution et la consommation sont maximisées. D'autre part, l'Afrique évolue également dans le même sens: selon l'Agence internationale des énergies renouvelables, la demande énergétique en Afrique doublera d'ici 2030. Le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) constate que dans les régions à faible production d'énergie telles que l'Afrique, la gestion à haut rendement de la distribution et de la consommation d'énergie est d'autant plus importante que la demande en énergie qui atteint de nouveaux records. Dans les régions tropicales telles que le Moyen-Orient et l'Afrique (où la température atteint 50 degrés Celsius), l'une des clés de la gestion intelligente de l'énergie consiste à faire appel à des solutions intelligentes de chauffage, de ventilation et de climatisation. En Arabie saoudite, par exemple, le refroidissement représente environ 70% de l'énergie consommée, contre seulement 48% en Europe. Les solutions de système de climatisation LG répondent parfaitement à ces besoins grâce à une gamme avancée de solutions CVC hautement efficaces. Ceci est représenté par la gamme de systèmes de réfrigérant à débit variable de LG MULTI V, avec un compresseur LG puissant, hautement fiable et à haute efficacité, il demeure l'élément clé de la haute efficacité des systèmes de réfrigérant à débit variable. La technologie Inverter de LG offre les niveaux d'efficacité les plus élevés lors de l'application d'une charge partielle ou d'une charge complète, et exploite un fonctionnement à large fréquence avec une fiabilité améliorée pour les compresseurs. MULTI V opère actuellement avec succès dans de nombreux endroits différents au Moyen-Orient et en Afrique. L'un des modèles idéaux pour une gestion efficace de l’énergie : la ville durable de Diamond Real Estate Development, première ville à consommer zéro énergie nette au Moyen-Orient et en Afrique. La ville a besoin de solutions CVC hautement efficaces, capables de contrôler le chargement partiel, de contrôler et de contrôler les unités de climatisation via des téléphones intelligents, et LG a été en mesure de surmonter tous les défis de conception de la ville afin d’obtenir le plus haut niveau d’efficacité énergétique. LG propose également des fonctionnalités de gestion intelligentes de l’énergie via la plate-forme technologique Internet basée sur le cloud BECON. En s'appuyant sur une multitude de capteurs du Cloud Becon et sur une surveillance à distance en temps réel, vous pouvez économiser de l'énergie et améliorer l'efficacité de sa consommation. LG a mis en place un d’équipes de maintenance à travers le Moyen-Orient et l’Afrique, principalement basées à Dubaï, qui utilisent le Cloud Becon et sont actuellement desservies à distance. LG démontre ses capacités en matière de gestion intelligentes de l’énergie des solutions CVC au complexe scientifique LG en Corée, complexe de recherche et développement de 175 000 mètres carrés de classe mondiale. Nous proposons les derniers systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation avec des solutions innovantes de gestion de l’énergie et l’utilisation d’installations utilisant des énergies renouvelables. Par exemple, il simule la consommation d’énergie sur la base d’informations météorologiques, de données de bâtiment, d’historique de fonctionnement etc. dans le but de prédire la demande en énergie à l’aide de solutions Bacon, ainsi que de la gestion de l’offre et de la demande d’énergie. Un examen et une analyse de la production de la conservation et du chargement de l’énergie sont également effectués dans des installations utilisant des énergies renouvelables et une gestion intelligente de l’énergie. Grâce aux capacités techniques avancées offertes par le parc scientifique LG, la société étendra son leadership technologique pour atteindre un niveau mondial dans la gestion intelligente de l’énergie. "D'ici 2020, la région du Moyen-Orient et de l'Afrique sera marquée par plusieurs événements mondiaux et de projets de construction menés par les gouvernements. Cela devraient stimuler la demande de solutions énergétiques", a déclaré Jia Seng-Lee, président de LG Electronics pour le Moyen-Orient et l'Afrique. Avec les solutions de gestion de l'énergie de LG capables de maximiser l'efficacité énergétique, nous transformerons sans aucun doute les villes du Moyen-Orient et d'Afrique en villes intelligentes. "

M.B.