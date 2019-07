Selon les prévisions de Météo Algérie : Les températures seront de "normale à au-dessus de la normale" pour la période juillet-août

Les températures prévues pour les mois de juillet et août seront de "normale à au-dessus de la normale" sur le différentes régions du pays, selon les prévisions de Météo Algérie.

Durant le mois de juillet, les températures maximales prévues dans la journée "seront en moyenne au-dessus de la normale climatologique au Nord du littoral jusqu'aux Hauts plateaux et elles atteindront leurs normales climatologiques au Sud", a indiqué à l'APS, le directeur du Centre climatologique national (CCN), Salah Sahabi-Abed. Pour le mois d'août, les températures maximales "avoisineront leurs normales climatologiques du mois dans les régions du littoral Centre et Ouest et seront plutôt plus chaudes au littoral Est, les régions des Hauts plateaux et tout le Sahara", a-t-il ajouté. Il a précisé, à ce propos, que les prévisions mensuelles élaborées par Météo Algérie "coïncident avec celles émanant des centres climatologiques régionaux des pays de la Méditerranée, et confirment cette tendance de situation normale à plus chaude que la normale pendant toute la saison d'été avec 80% de probabilité". Ainsi, "les températures minimales la nuit pour les deux mois de juillet et août sont prévues d'être au-dessus de leurs normales de +1 à +2 C dans les régions Nord du pays, ce qui pourra constituer un danger sur le plan santé et de confort humain notamment pour les personnes vulnérables et les malades chroniques", a ajouté M. Sahabi-Abed. Selon les données fournies par le directeur du CCN, les températures maximales moyennes en mois de juillet "seront très probablement (à plus de 70% de chance) au-dessus de leurs normales de +1 à 2+ C, notamment sur toute la partie nord du pays, depuis le littoral jusqu'aux régions des Hauts plateaux et le nord du Sahara, elles varieront cependant par endroit entre +34 C et +40 C et peuvent même dépasser parfois les +40 C. Elles seront en revanche voisines de leurs normales climatologiques pour le reste du pays". Le grand Sahara devra connaitre des températures maximales "dépassant les +46 C particulièrement à Adrar, In Salah et Ouargla et le Sahara central où l'on prévoit des maximas qui pourront atteindre ou dépasser +48 C", relèvent les données. Pour le mois d'août, "on s'attend à une situation légèrement semblable à celle attendue en mois de juillet". Les températures maximales moyennes seront "très probablement (à plus de 70% de chance) normales vers le littoral nord sur les régions centrales et à l'Ouest, et au-dessus de leurs normales de +1 à 2+ C vers le littoral Est et sur toute la région des Hauts plateaux et le Sahara". Le grand Sahara connaitra des températures maximales "variant entre +42 et +46 C ou plus, voire même +48 C particulièrement à Adrar, In Salah et Ouargla, Tindouf, Bechar et Ghardaïa et le Sahara central +48 C". M. Sahabi-Abed a rappelé que "la prévision mensuelle et saisonnière informe sur la vigueur de la saison et trace de manière générale la tendance globale des paramètres de météorologiques par rapport aux valeurs normales observées habituellement sur une période connue assez représentative".Il a expliqué qu'"en d'autres termes, elle (prévision mensuelle et saisonnière) ne peut en aucun cas être un élément de substitution à d'autres bulletins météorologiques à l'instar de la carte de vigilance ou le bulletin météorologique spécial (BMS)". Dans ce sens, et pour la prévision quotidienne ou de moyenne échéance (1 à 3 jours), le spécialiste a mis l'accent sur l'"impératif de suivre les bulletins de prévision météorologique et d'alertes ainsi que la carte de vigilance émanant des services de Météo Algérie". Les prévisions élaborées dans ce bulletin "sont déterminées sur la base des conditions atmosphériques et océaniques du mois de mai 2019. La situation +Normale+ signifie la condition qui se trouve proche de la moyenne statistique prise comme référence climatologique et appelée communément Normale Climatologique", a précisé le directeur du CCN.

R.N