Selon les statistiques du ministère des Finances : L’IRG a généré plus du quart de la fiscalité ordinaire budgétisée en 2018

L'impôt sur le revenu global (IRG), payé par les salariés, a généré en 2018 plus du quart de la fiscalité ordinaire budgétisée, soit le même taux de contribution à cette fiscalité enregistré depuis plusieurs années, selon les statistiques du ministère des Finances.

L'IRG sur salaires, un impôt retenu à la source, a ainsi rapporté 691,85 milliards de dinars en 2018 (contre 685,73 milliards DA en 2017), alors que l'IRG sur les autres revenus s’est chiffré à 92,17 milliards DA (contre 84,6 milliards DA), selon les données communiquées par le ministère. L'IRG sur salaires a alors représenté 26% des recettes fiscales ordinaires recouvrées et budgétisées en 2018 lesquelles se sont établies à 2 648,5 milliards DA. L'Algérie comptait en 2018 un peu plus de 11 millions salariés, selon l’ONS.Quant à l'impôt sur le revenu des sociétés (IBS), soumis au système déclaratif, il a rapporté au Trésor 384,42 milliards DA (contre près de 420 milliards DA en 2017), soit une baisse de 8,5%. Le produit des impôts divers sur affaires s’est chiffré à 1.061,8 milliards DA (contre 991 milliards DA) dont 486 milliards de DA recouvrés de la TVA imposée aux importations et 332 milliards de DA de la TVA imposée à la consommation intérieure.Le Trésor a, en outre, encaissé 79,75 milliards DA grâce à la Taxe intérieure sur la consommation (TIC) et 141,73 de la Taxe sur les produits pétroliers (TPP). Plus de 85,5 milliards de DA ont été recouvrés au titre des produits de l’enregistrement et des timbres. Les recettes douanières recouvrées en 2018 ont atteint 313,5 milliards DA alors que les recettes des Domaines, un produit non fiscal, ont été de 46,7 milliards DA. Concernant les dividendes de la Banque d’Algérie, ils ont alimenté le budget de l’Etat à hauteur de 1.000 milliards DA en 2018 (contre 919,84 milliards de DA en 2017. Les dividendes budgétisés de la Sonatrach ont été, quant à eux, de 100 milliards de DA en 2018, contre 50 milliards de DA en 2017, en hausse de 100%, selon la même source. Avec une fiscalité pétrolière budgétisée de 2.349,7 milliards de DA, les recettes budgétaires globales, effectivement encaissées en 2018, ont été de 6.314 milliards DA (contre 6.047,88 milliards de DA en 2017). La loi de finances de 2018 tablait sur 6.496,58 milliards DA de recettes, ce qui donne un taux de réalisation provisoire de 97,2%. Le volume et la structure actuelle des recettes ordinaires reflètent la situation fragile de l’économie algérienne et la place importante et croissance de l’impôt sur le revenu global des salariés, perçu à la source. Pour rappel, la Cour des comptes a relevé, dans son rapport d’appréciation sur l’avant-projet de loi portant règlement budgétaire de l’exercice 2016, la prédominance des recouvrements par mode de retenue à la source et de paiement spontané. Selon le rapport, les recettes tirées de l’impôt sur le revenu global (IRG) ont atteint 713,758 milliards de dinars, en hausse de 4,09% par rapport à l’année 2015. Elles représentent 64,29% du total des produits des impôts directs. L’IRG salaire a procuré à lui seul 635,137 milliards de dinars, soit 88,99% du total du produit sur le revenu global. “Cette augmentation résulte principalement du rehaussement des rémunérations des salariés”, explique la Cour des comptes. Le rapport évoque “des prévisions peu maîtrisées, dégageant des moins-values importantes, soit 230,69 milliards de dinars localisés au sein des produits des impôts sur les affaires (-122,71 milliards de dinars) et les produits des douanes (-167,65 milliards de dinars)”. La Cour des comptes estime que les recettes en provenance de certains impôts et taxes (impôts sur les bénéfices des sociétés, recettes ordinaires, impôts sur le patrimoine…), demeurent en deçà des attentes, “au détriment du principe de l’égalité devant l’impôt”. Les raisons avancées sont liées aux difficultés rencontrées par les services de l’assiette fiscale dans la détermination de la matière imposable, au manque d’intervention chez les redevables et au recensement périodique. La Cour des comptes cite également la récurrence des phénomènes de l’évasion et de la fraude fiscale, et l’importance de la dépense fiscale. Les dépenses fiscales accordées en 2016 s’élèvent à 886,325 milliards de dinars.

A.S.