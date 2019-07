Gaz et électricité : Des centrales électriques supplémentaires pour sécuriser Alger en matière énergétique

Le ministre de l’Energie Mohamed Arkab a procédé à l’inauguration de deux centrales électriques à Zeralda et Souidania en remplacement des deux stations mobiles et ce, à l’objet de sécuriser l’alimentation en énergie électrique et en gaz la capitale.

Ces deux centrales viennent s’ajouter à neuf autres centrales opérationnelles à travers le territoire d’Alger sur les 37 projets prévus pour la capitale. Les projets sont financés avec des fonds propres, assure-t-on à Amina Hadjiet l’envoyée de la radio chaine 3 avec le ministre dans sa sortie d’Alger. Ces projets permettent à terme ces renforcements de l’alimentation en gaz et électricité pour sécuriser la capitale sur le plan énergétique et offrir une meilleure qualité de prestation. Détails.

Carburant: La réhabilitation des raffineries a permis de s'affranchir de l'importation

Le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab a affirmé, à Alger, que la réhabilitation, selon les normes internationales, des raffineries de pétrole en Algérie, avait permis de relever leur capacité de production et de s'affranchir, à partir de cette année, de l'importation de carburant. Dans une déclaration à la presse en marge d'une visite de travail et d'inspection de projets relevant de son secteur à Alger, M. Arkab a précisé que la réhabilitation des raffineries de pétrole, à l'instar de celle de "Sidi R'cine" (Alger), avait permis l'augmentation de leur capacité de production, soulignant la nécessité de mettre l'accent sur les industries pétrochimiques en vue de doubler le volume des recettes et créer des postes d'emploi au profit des jeunes diplômés universitaires. En outre, le ministre a estimé nécessaire de développer et d'ouvrir l'industrie pétrochimique aux secteurs public et privé, affirmant que "l'opération de réhabilitation mènera inéluctablement à une surproduction qui sera destinée à l'exportation". Après cette visite d'inspection à la raffinerie de "Sidi R'cine", le ministre a indiqué que les opérations de réhabilitation des raffineries de pétrole avaient touché également les unités de Skikda et d'Arzew, faisant savoir que la production de la raffinerie de Sidi R'cine était passée de 2,4 millions de tonnes, avant la réhabilitation, à 3,6 millions actuellement. Après avoir inauguré deux postes de transformation électrique (30/60 kilowatts) à Zéralda et Souidania, le ministre de l'Energie a fait état de la réalisation en cours de 37 autres postes, au niveau national, dont 9 ont été parachevés et les autres à l'horizon 2025. Pour sa part, le PDG de Sonelgaz, Chahar Boulakhras a précisé que plus de 300 postes de transformation électrique étaient actuellement en cours de réalisation à l'échelle nationale.

R.N.