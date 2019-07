Avec un chiffre d’affaires estimé à 42,56 milliards de dinars au premier trimestre 2019 : Le secteur des assurances a enregistré une croissance de 7,1%

Le Secrétariat permanent du Conseil National des Assurances (CNA) annonce la publication, sur son portail web ASSURAL (Assurances Algérie), de la Note de Conjoncture du marché national des assurances pour le 1er trimestre 2019, portant les chiffres, provisoires, de la production et des sinistres du marché national des assurances de dommages, des assurances de personnes et de la réassurance.

Au terme du premier trimestre 2019, le marché des assurances, toutes activités confondues, marque une évolution positive de 7,1%, avec un chiffre d'affaires de plus de 42,56 milliards de dinars contre un chiffre d’affaire de 39,45 milliards à la même période de l’année 2018, soit une production additionnelle de 2,8 milliards de DA, relève le Conseil national des assurances. Les assurances de dommages dominent, toujours, le marché des assurances, avec une part de 88,7%, réalisant, ainsi, un chiffre d’affaires de 37,7 milliards de DA, soit un accroissement de 6,2% par rapport au 31 mars 2018. L’assurance « Automobile » recueille 57,2% de la production des assurances de dommages et marque une hausse de 3,8%, tirée par les garanties obligatoires qui évoluent de 60,7% par rapport au 31 mars de l’année dernièe, contrairement aux garanties facultatives, qui occupent une part de 70,6% du portefeuille de la branche, fléchissant de 9,5%. La branche Incendie et Risques Divers « IRD » représente 35,3% de l’activité des assurances de dommages et enregistre un chiffre d’affaires de 13,3 milliards de DA, en évolution de 8,7%. Cette progression est due à la hausse de la sous-branche « Incendie, Explosion et Elément Naturels » (+16%) et qui représente près de 70% de la production de la branche, suivie par la sous-branche « Autres dommages aux biens » avec 23,5% de part et une production de 3,1 milliards de DA, marquant, ainsi, une légère évolution de 1,6%. Les assurances contre les effets des Catastrophes Naturelles « Cat-Nat » marquent, également, une progression de 20,3% et détiennent une part de 13,9% du portefeuille de la branche « IRD ». Les sous-branches « Protection juridique » et « Responsabilités civiles » diminuent, respectivement, de 26% et 25,7%. L’assurance « Transport » enregistre une hausse de 17,4%, suite à l’importante croissance constatée au niveau de la sous-branche « Transport aérien » (+1489,6%), générée par le « Corps aérien », en raison de la souscription de nouveaux contrats d’assurances couvrant les hélicoptères de la Protection Civile.L’assurance « Transport » enregistre une hausse de 17,4%, suite à l’importante croissance constatée au niveau de la sous-branche « Transport aérien » (+1489,6%), générée par le « Corps aérien », en raison de la souscription de nouveaux contrats d’assurances couvrant les hélicoptères de la Protection Civile. La branche « Agricole » totalise, au 31 mars de l’année en cours , près de 700 millions de DA, contre 625,4 millions de DA, à la même période de l’année passée, soit 11,9% d’augmentation. La sous-branche « Production végétale », dont la part est de 37%, évolue de 48,1%. Pareillement, la sous-branche « production animale » progresse de 4,6%, tirée, principalement, par la hausse de la « Multirisque bovine » (+38,6%) et la « Multirisque caprine » (+184%), en raison de l’apparition de maladies à grande échelle (peste des petits ruminants, notamment) qui ont contraint les éleveurs à s’assurer. S’ajoute à cela la politique empruntée par la société leader du marché national des assurances, relativement à l’amélioration de la prestation de service, à travers la réduction des délais de règlement des sinistres, qui a encouragé l’adhésion à l’assurance « Agricole ». Toutes les autres sous-branches progressent, excepté la sous-branche « RC Agriculteur » qui régresse de 38,1%. L’assurance « Crédit » marque une hausse de 5,5% par rapport à la même période de 2018, générée, essentiellement, par la sous-banche « Crédit immobilier » qui croît de 15%, compte tenu de l’importance des montants de crédits accordés par certaines banques. Les sociétés d’assurances de dommages à capitaux privés détiennent une part de 27,1% du total du marché y relatif, avec un chiffre d’affaires de 10,2 milliards de DA.

Les assurances de personnes marquent une hausse de 14,9%

Les assurances de personnes marquent une hausse de 14,9% par rapport à la même période de l’année2018, soit un chiffre d’affaires de 3,9 milliards de DA.Avec une croissance de 10%, la branche passe accident de 453,4 millions de DA, au premier trimestre 2018 à498, 8 millions de DA à la même période de l’année en cours. Cette hausse résulte de la souscription de nouveaux contratsen « Individuelle accident collective », qui marque une exceptionnelle hausse de plus de 828%,comparativement au 31mars2018.Comparativement au premier trimestre de l’exercice 2018, la production de la branche maladie marque uneévolution de 5,3% et atteint 37,3 millions de DA, soit une production additionnelle de 1,9 million deDA.Le chiffre d’affaires enregistré au titre de la branche « Assistance » s’élève à 631,3 millions de DA. Cemontant régresse de plus de 55 millions de DA comparativement au 31 mars2018. Cette baisse estdue à l’arrêt de la commercialisation du produit « Rapatriement de corps », d’une part, et àla baisse du nombre de visas accordés, d’autre part. La branche vie représente 28% du chiffre d’affaires des assurances de personnes. Elle totalise uneproduction de 1,1 milliard de DA, au 31 mars 2019, contre 869,8 millions de DA au premier trimestre de l’année en cours. Les primes émises collectées au titre de la branche prévoyance collectives représentent 42,6% du total de la productiondes assurances de personnes cumulée au terme des trois premiers mois de l’année 2019.La production de cette branche évolue de 20%, par rapport au premier trimestre 2018.Au 31 mars 2019, les sociétés privées assurent une part de 27% du total du marché desassurances de personnes avec un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de DA, enprogression de 22,2% par rapport au 31 mars 2019.

Les sinistres à payer s’élèvent à 75,8 milliards de DA

Les indemnisations versées par l’ensemble des sociétés d’assurances, au titre du premier trimestre2019, totalisent un montant de 21,5 milliards de DA, enregistrant, ainsi, une hausse de 14,8%comparativement à la même période de l’exercice 2018.Les sinistres à payer s’élèvent à 75,8 milliards de DA, au 31 mars 2019, contre 79,5 milliards de DA à la même période de l’année écoulée, soit un repli de 4,6%.La cadence de règlement des sinistres atteint, au premier trimestre de l’année en cours, un taux de 22,1%.Les indemnisations en assurances de dommages enregistrent une hausse de 13,1%, passant de 18,2 milliards de DA,au 31 mars 2018 à 20,5 milliards de DA au 31 mars 2019.Cette progression est due aux branches « Incendie, Risques divers », « Risques agricoles » et « Automobile » avec destaux respectifs de 117,6%, 8,8% et 3,1%.En parallèle, les branches « assurance transport » et « assurance-crédit » régressent, respectivement, de 79,9% et89,8%.Quant aux sinistres à payer, ils s’élèvent à 72,3 milliards de DA, au premier trimestre de cette année , contre 75,9 milliards de DA à la même période de l’année 2018, baissant, ainsi, de 4,8%. La régression est due à la baisse constatée au niveau de toutes les branches, àl’exception de la branche « automobile » en hausse de 1,6%.La cadence de règlement des sinistres atteint un taux de 22,1%, en progression de 14,7% parrapport à la même période de l’année 2018.Les sociétés d’assurances de personnes ont réglé, au 31 mars 2019, plus d’un milliard de DA, dont77,4% consacrés à la branche « Prévoyance collective », suivie de la branche « Vie-décès » avec 16% depart.Les indemnisations au premier trimestre 2019, marquent une hausse de 65,8%, conséquence de laprogression du montant des sinistres réglés au titre des branches « Accident », « Prévoyancecollective », « Vie-décès » et « Maladie » avec 337,1% ; 88,1% ; 53,5% et 36,1%, respectivement.Quant aux sinistres à payer, le montant atteint 3,5 milliards de DA, soit un repli de 0,5% par rapport àla même période de l’exercice 2018.La cadence de règlement des assurances de personnes marque une croissance de 51,6%.

A.S.