Nouvelles destinations et nouveaux forfaits Roaming de Ooredoo / Avec les forfaits « Msaffer » de Ooredoo, profitez de vos vacances à l’étranger et bénéficiez jusqu’à 15 Go d’Internet

Toujours à l’écoute de ses clients, Ooredoo les accompagne lors de leurs déplacements à l’étranger et lance des nouveaux forfaits Roaming « Msaffer » à partir de 500 DA seulement leur permettant de bénéficier d’une multitude d’avantages exclusifs en appels, SMS et Internet.

Cet été, les clients Ooredoo peuvent effectuer et recevoir des appels dans tous les pays du monde, d’envoyer des SMS et de bénéficier jusqu’à 15 Go de connexion Internet pour une validité allant jusqu’à 30 jours. Désormais, les clients de Ooredoo peuvent profiter de ces nouveaux forfaits « Msaffer », valables pour les 07 pays les plus visités par les Algériens à savoir : la Tunisie, la Turquie, le Maroc, l’Arabie Saoudite, l’Espagne, la France et l’Egypte. Pour plus de flexibilité, Ooredoo propose à ses clients deux options au choix adaptées à leurs besoins :

• Option Smart : propose des forfaits comprenant des appels, des SMS et de l’Internet avec une validité allant jusqu’à 30 jours.

• Option pure Data : propose des forfaits Internet uniquement à partir de 500 DA seulement avec une validité allant jusqu’à 20 jours.

Les forfaits « Msaffer » sont disponibles dans tous les points de vente Ooredoo via des tickets de rechargement. Quant aux cartes SIM Roaming, elles sont disponibles au niveau des aéroports et les postes frontaliers avec la Tunisie. A noter que les clients Ooredoo peuvent aussi profiter de ces nouveaux forfaits Roaming « Msaffer » via le code * 160 #. Avec la nouvelle offre « Msaffer », Ooredoo enrichit l’expérience de ses clients en leur offrant la possibilité de rester connectés et en contact avec leurs proches durant leurs séjours à l’étranger.