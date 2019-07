Retransmission en direct de la ½ finale de la CAN 2019 : Ooredoo donne rendez-vous aux familles et aux supporters au stade du 5 juillet

Fidèle à ses traditions dans l’accompagnement des supporters algériens, Ooredoo organise en partenariat avec l’Office du Complexe Olympique "Mohamed Boudiaf"

une initiative inédite et offre aux familles et aux supporters l’opportunité d’accéder gratuitement au stade du 5 juillet pour suivre en direct le match de la demi-finale de la CAN 2019 et ce, le dimanche 14 juillet 2019. Les portes du stade 5 juillet seront ouvertes à partir de 16h pour permettre aux supporters d’accéder et prendre place en toute quiétude pour suivre la rencontre et vivre ce grandiose évènement sportif à travers des écrans géants dans une ambiance familiale et conviviale. Les convives auront droit à une animation artistique qui précédera la retransmission du match. A travers cette action, Ooredoo confirme sa dimension citoyenne par excellence et sa disponibilité à accompagner les supporters dans les différents rendez-vous sportifs.

Soyons tous au rendez-vous !