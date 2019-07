Paiement des entrepreneurs : Aucun arriéré n'est enregistré par le Trésor

La trésorerie de l'Etat est "relativement tendue", mais elle permet de faire face à la dépense publique, a affirmé le ministre des Finances, Mohamed Loukal, précisant que le Trésor public n'enregistrait aujourd'hui aucun arriéré de paiement envers les entreprises réalisatrices de projets d'investissement.

"La situation de la trésorerie de l'Etat, quoique relativement tendue, est maîtrisée et permet de faire face à la dépense publique, que ce soit pour le budget de fonctionnement, y compris le remboursement de la dette publique, ou pour le budget d'équipement, ainsi que pour les opérations du Trésor", a-t-il avancé dans un entretien accordé à l'APS. Même les retards de paiement, pouvant être éventuellement enregistrés sur le budget d'équipement, "ne peuvent être dus qu'à des questions de conformité des dossiers introduits par les ordonnateurs et par le respect des procédures en vigueur", a-t-il précisé. "Ces retards éventuels ne pourraient, en aucun cas, être imputés à des tensions de trésorerie", a-t-il soutenu. Chiffres à l'appui, le ministre a indiqué qu'à fin mars, les décaissements effectués dans le cadre de l'exécution des dépenses budgétaires portent sur un montant global de 2.448,5 milliards (mds) de DA, répartis entre le budget de fonctionnement (1.556,5 mds de DA) et le budget d'équipement (891,9 mds de DA). Les interventions du Trésor, sous forme de prêts aux entreprises et autres organismes publics ont totalisé, à la même date, un montant de 395,5 mds de DA. Pour ce qui est du paiement des rémunérations et des pensions de retraite, "aucune perturbation n'est enregistrée au niveau des guichets du Trésor ou des CCP", selon M. Loukal.

Trésor: 2.436 mds de DA dé déficit attendu en 2019

Les dépenses de la CNR (Caisse Nationale de Retraite) ont fait l'objet d'un financement de 300 mds de DA, versés en janvier 2019, et d'un second financement, au titre du deuxième semestre 2019, par "tranches correspondant aux besoins réels de la Caisse", a-t-il précisé. Une première tranche de 80 mds de DA a été versée à la CNR début juin 2019, selon lui. Estimé annuellement à 600 mds de DA, le financement du déficit de la CNR constitue "un impact important et persistant sur les finances publiques, en attendant sa réduction dans le cadre de la refondation du système de retraite actuel", a souligné le ministre. A la fin du premier trimestre 2019, le déficit du Trésor a atteint 1.352,5 mds de DA, un déficit qui devrait se creuser pour atteindre 2.436 mds de DA (11,6%du PIB) à la fin de l'année en cours (la loi de finances 2019 prévoit un déficit du Trésor de 2.200 mds de DA), selon le ministre. Pour couvrir les 2.436 mds de DA de déficit, quelque 1.000 mds de DA ont été déjà mobilisés, en janvier 2019, dans le cadre du financement non conventionnel. Sur les 6.553,2 mds DA mobilisés dans le cadre de ce financement, environ 5.500 mds de DA ont été injectés dans l'économie, ce qui donne un reliquat de 1.000 mds de DA mobilisés pour financer une partie du déficit du Trésor. Pour le ministre, les principaux "challenges" en matière d'opérations du Trésor concernent notamment le financement du déficit de la CNR (600 mds de DA/an) et la dotation octroyée au Fonds national d'Investissement (FNI), estimée à 500 mds de DA/an, pour assurer la continuité du financement de projets d'investissement. "Nous avons les moyens pour relever ces challenges", a-t-il assuré.

R.N