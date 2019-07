Cancer : 20.000 décès chaque année recensés à travers le pays

Pas moins de 20.000 décès dus aux cancers sont enregistrés chaque année en Algérie, a indiqué samedi à Skikda Pr. Kamel Bouzid chef service oncologie au centre anti-cancer Pierret et Marie Curie (Alger) en marge de la clôture des 3èmes journées nationales d’oncologie médicale.

"Ce chiffre est inquiétant et susceptible d’augmenter davantage", a indiqué Pr. Bouzid également président de l’association nationale d’oncologie médicale qui a relevé que 50.000 nouveaux cas de cancers sont annuellement enregistrés dans le pays avec une incidence grandissante pour le cancer du côlon chez les femmes et de l’anus chez les hommes. Selon le même oncologue, le changement du mode alimentaire avec une orientation plus accrue pour le fastfood serait derrière la multiplication des cas de cancer colorectal chez les sujets de plus de 40 ans qui représente le second plus fréquent cancer chez les femmes après le cancer du sein et le premier cancer affectant les hommes bien avant le cancer du poumon. L’utilisation de pesticide dans les récoltes agricoles constitue aussi un facteur de prolifération de cancer, a encore estimé ce praticien qui a considéré que la pratique de sport, la réduction de la consommation de viandes rouges et une alimentation à base de légumes bio et fruits contribuent à minimiser les risques de cancer. "Les études pilotes de dépistage précoce du cancer de sein à Biskra et du cancer colorectal à Bejaia ont permis d’obtenir des résultats probants susceptibles d’orienter les actions dans les autres wilayas", a souligné Pr. Bouzid. De son côté, Dr. Djamila Raïs, spécialiste en anatomie et cytologie à Alger, a relevé que l’examen anatomopathologique de diagnostic du cancer du col utérin par frottis assez récente en Algérie présente un taux de fiabilité atteignant jusqu’à 90 % contre 60 % pour l’ancienne examen classique. Pour la même spécialiste, le dépistage précoce réduit considérablement les risques de décès dus à ce cancer d’où l’importance, a-t-elle noté, pour une femme mariée d’effecteur cet examen chaque deux ans. Ahmed Ziari, médecin inspecteur à la direction de la santé de Skikda, a révélé que Skikda compte deux unités oncologique encadrées par cinq médecins spécialistes ayant assuré courant 2018 le suivi de 490 cancéreux. Initiées par l’association nationale d’oncologie médicale avec le concours de la direction locale de la santé, les 3èmes journées nationales d’oncologie médicale de Skikda ouvertes vendredi ont réuni des médecins généralistes et spécialistes de diverses régions du pays autour des thèmes de la prévention et du dépistage précoce de cancer.

A.A