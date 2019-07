Retransmission en direct de la ½ finale : A l’initiative de Ooredoo, des milliers de familles et de supporters étaient au rendez-vous au stade 5 Juillet

Grandiose et mémorable fût la soirée de retransmission en direct de la demi-finale, le dimanche 14 Juillet 2019, au stade 5 Juillet à l’initiative de Ooredoo et en partenariat avec l’Office du Complexe Olympique Mohamed Boudiaf.

En effet, des dizaines de milliers de supporters ont pu suivre le match dans une ambiance festive et conviviale. Cette initiative unique en son genre en Algérie a été une totale réussite selon les nombreux témoignages des familles et des supporters algériens qui étaient venus par milliers, hommes, femmes et enfants, assister à cette demi-finale dans les tribunes du mythique stade de la capitale. Les familles et les supporters algériens ont été unanimes à saluer cette louable initiative, notamment au vu de la bonne ambiance qui a empli l’enceinte du 5 Juillet qui s’est paré, pour l’occasion, des couleurs de l’Algérie, Vert, Blanc, Rouge, ainsi que l’animation artistique qui a fait vibrer tous les présents. Entreprise citoyenne par excellence, Ooredoo a une nouvelle fois réaffirmé à travers cette action, son engagement aux côtés des supporters algériens et de l’Algérie dans les grands évènements sportifs.