Sûreté nationale : Des mesures pour faciliter le déplacement des hadjis vers les Lieux Saints

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a mis en place un dispositif spécial pour faciliter le déplacement des hadjis vers les Lieux Saints de l'Islam à l'occasion de la saison du Hadj 2019, a indiqué lundi un communiqué de la DGSN.

La DGSN a mis en place, en prévision de la saison du hadj 2019, "un dispositif sécuritaire spécial au profit des Hadjis se rendant aux Lieux Saints de l'Islam, à travers les activités de sa brigade de la Police aux frontières (PAF) au niveau des aéroports d'Alger, Oran, Constantine, Annaba et d'Ouargla, concernés par le programme des vols de nos hadjis vers les Lieux Saints", a précisé la même source. Expliquant que l'objectif de ce dispositif est de "fournir les prestations sécuritaires au profit des Hadjis dans des délais courts", la même source a relevé que l'application de ces mesures "se fera à partir de lundi soir à l'aéroport international Houari Boumediene à Alger qui verra le départ du premier vol vers les Lieux Saints, à bord duquel se trouveront 641 hadjis, pour ensuite être généralisée aux différents aéroports concernés par le programme des vols, soit au départ des hadjis ou après leur retour au pays". Pour garantir la bonne mise en œuvre de ces mesures, la DGSN "a mobilisé tous les moyens matériels et humains indispensables à l'organisation et l'orientation des Hadjis, notamment pendant l'étape des formalités policières, à traves l'ouverture de tous les accès, passages et couloirs réservés aux personnes âgées", lit-t-on dans le communiqué. " Ces mesures seront également renforcées par un plan de circulation visant l'organisation et la facilitation de la circulation de et vers les aéroports concernés, particulièrement l'organisation des entrées et sorties citoyens accompagnants les hadjis, tout en recourant aux techniques de pointe en matière de contrôle sécuritaire, telles que les caméras de surveillance contrôlées à partir des salles d'opérations relevant des brigades de la PAF", a conclut le communiqué.

R.N