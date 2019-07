Pétrole: Le panier de l'Opep recule à 66,13 dollars le baril

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts, qui sert de référence à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), a reculé mardi, à 66,13 dollars le baril, contre 66,79 dollars la veille (lundi), a indiqué mercredi l'Organisation pétrolière sur son site web.

Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l'Opep (ORB) comprend actuellement le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djen(Congo),Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale),Rabi light (Gabon), Iran Heavy (Iran),Basra Light (Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela). Mardi, les prix du pétrole sur les marchés mondiaux ont fini en forte baisse, reculant après des signaux d'apaisement entre les Etats-Unis et l'Iran. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre a fini à 64,35 dollars à Londres, en baisse de 3,2% par rapport à la clôture de lundi. A New York, le baril américain de WTI pour livraison en août a perdu 3,3%, pour clôturer à 57,62 dollars. Les tensions entre Washington et Téhéran, qui n'ont plus de relations diplomatiques depuis 1980, sont particulièrement vives ces derniers temps à la suite d'une série d'incidents dans le Golfe, puis de la destruction en juin d'un drone américain par un missile iranien. Elles ont largement participé à la récente montée des cours de l'or noir. Mais "l'espoir d'une baisse des tensions entre les deux pays entraîne les prix vers le bas", a commenté John Kilduff, spécialiste du courtage en énergie pour Again Capital. Par ailleurs, la relance progressive de la production de pétrole sur les plateformes en mer dans le Golfe du Mexique et dans les raffineries le long des côtes après le passage de la tempête tropicale Barry en fin de semaine dernière a continué à peser sur les prix. Pour soutenir les cours de l'or noir et empêcher une surabondance sur le marché, l'Opep et ses alliés avaient décidé au début du mois de prolonger de neuf mois leur accord de réduction de la production. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a estimé néanmoins que cet accord de baisse volontaire de le la production pour soutenir les prix du pétrole ne changeait pas la perspective d'un marché "excédentaire". Dans son dernier rapport mensuel publié vendredi, l'AIE a précisé que ses derniers chiffres "font apparaître un surplus mondial au deuxième trimestre 2019 de 0,5 million de barils par jour, contre auparavant une prévision de déficit de 0,5 millions".

APS