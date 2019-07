Ooredoo remercie les Algériens pour les moments historiques lors de la ½ finale de la Coupe d’Afrique : Ooredoo s’excuse pour l’annulation de son initiative de diffusion de la finale au stade 5 Juillet

Ooredoo tient à s’excuser auprès des familles et des supporters algériens et leur annonce l’annulation de son initiative de diffusion sur des écrans géants au stade 5 Juillet de la finale de la Coupe d’Afrique prévue le vendredi 19 Juillet 2019

et ce, pour des raisons indépendantes de sa volonté. Ooredoo remercie le public algérien, qui a répondu, en masse à son appel, pour partager des moments historiques dans une ambiance conviviale, fraternelle et festive, dimanche dernier au stade 5 Juillet lors de la diffusion de la demi-finale. Ainsi, Ooredoo est fière de faire partie de cette expérience, unique en son genre en Algérie, et d’avoir partagé des moments de liesse avec des milliers de familles et de supporters venus encourager l’Algérie dans une ambiance exceptionnelle. Cette initiative restera gravée dans la mémoire de tous les algériens puisqu’elle a réuni des familles et des supporters algériens venus suivre sur les écrans géants du stade 5 Juillet, une rencontre qui se jouait dans un autre pays. Les familles et les supporters algériens ont été unanimes à saluer cette louable initiative, notamment au vu de la bonne ambiance qui a empli l’enceinte du 5 Juillet qui s’est paré, pour l’occasion, des couleurs de l’Algérie, Vert, Blanc, Rouge, ainsi que l’animation artistique qui a fait vibrer tous les présents. Aussi, Ooredoo se joint à l’élan d’encouragement des supporters et souhaite la victoire de l’Algérie lors de la finale de cette prestigieuse compétition footballistique africaine. Entreprise citoyenne par excellence, Ooredoo réaffirme son engagement aux côtés des supporters algériens pour célébrer avec eux leurs joies et leurs fêtes en toutes circonstances.