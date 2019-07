PetrofacINAUGURATION D'UN CENTRE DE FORMATION AUX METIERS DE LA CONSTRUCTION DANS LE SUD DE L'ALGERIE

Petrofac a inauguré aujourd’hui son centre de formation aux techniques de construction, à Hassi Messaoud, dans le sud de l’Algérie, à la suite de l’achèvement du programme de modernisation des installations de ce centre.

Ce dernier offrira à la prochaine génération de la main d’œuvre des industries pétrolière et gazière algériennes, une formation de haut niveau, avec une capacité de former 400 délégués algériens chaque année. Le centre a été conçu, bâti et sera exploité par Petrofac, dans le cadre de son engagement pour le développement des compétences locales. Petrofac étant active en Algérie depuis 1997, plus de 85% de sa main-d'œuvre travaillant dans le pays est recrutée localement. Les installations de ce centre de formation comprennent des salles de classe modernes, climatisées et bien équipées, ainsi que de grands ateliers ouverts dotés d’équipements de pointe. Le programme couvre cinq domaines de spécialisation - Instrumentation, Électricité, Mécanique, Tuyauterie et Soudage - tous avec un fort accent sur l'hygiène et la sécurité. Une méthodologie de formation appliquée fournira aux étudiants les connaissances théoriques et les compétences pratiques essentielles dont ils auront besoin pour travailler dans la discipline professionnelle de leur choix, une fois leur diplôme obtenu. La cérémonie d'inauguration, qui comprenait une visite guidée des installations, a réuni des représentants du gouvernement et des autorités locales, ainsi que des représentants des industries pétrolière et gazière. Graham Mac Millan, vice-Président Directeur pour l'Afrique du Nord, a déclaré : « Nous sommes ravis de marquer la reprise et la modernisation de cette importante installation qui fournira la meilleure formation technique possible aux jeunes algériens. Le premier groupe de 45 stagiaires développe actuellement des compétences essentielles en construction au niveau de notre centre. La formation permet à Petrofac de transférer à la chaîne d’approvisionnement locale, ses connaissances approfondies et son expérience dans les métiers clés, ce qui améliore la sécurité et la qualité de nos propres projets et ceux de l’ensemble de l’Algérie. Petrofac est une entreprise active, engagée et créatrice d'emplois. Nous souhaitons participer aux développements futurs en Algérie et maintenir notre présence de longue date dans le pays. »

M.B