PNUE : Nécessité de garantir un avenir alimentaire durable sans détruire la planète

Le système alimentaire mondial doit subir des changements urgents afin de garantir un avenir alimentaire suffisant et durable sans détruire la planète, selon les recommandations d'un nouveau rapport publié par le Programme des Nations unis pour l'environnement (PNUE) sur son site web.

Intitulé "Créer un avenir alimentaire durable", le rapport estime que pour relever le défi de nourrir toute la population mondiale qui atteindra près de 10 milliards d’habitants d’ici 2050, sans détruire la planète, il faudrait être capable de produire 56 % d’aliments en plus, par rapport à 2010, en évitant d’utiliser 600 millions d’hectares de terres agricoles supplémentaires. Ce rapport réalisé par le World Ressource Institute( WRI), une organisation de recherche mondiale, en partenariat avec la Banque mondiale, le PNUE, le PNUD et des centres de recherches, propose des solutions pour nourrir la planète en 2050 sans la détruire. Pour parvenir à relever ce défi, les auteurs du rapport proposent, tout d'abord, de "réduire la croissance de la demande alimentaire", en réduisant les pertes et les gaspillages, en adoptant des régimes alimentaires plus sains".Ensuite,"il faut accroître la production alimentaire sans élargir la superficie des terres agricoles, et ce, en augmentant la productivité en agriculture et élevage", ont- ils préconisé. Ils ont par ailleurs souligné la nécessité de protéger et de restaurer les écosystèmes naturels en réduisant la déforestation, en restaurant les tourbières et en liant les gains de rendement à la conservation des écosystèmes. Les auteurs du rapport ont également insisté sur la nécessité d'augmenter les ressources halieutiques en améliorant les systèmes d'aquaculture et en gérant mieux la pêche. Ils ont recommande enfin de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) provenant de la production agricole grâce aux technologies et à des méthodes agricoles innovantes. Ce Document identifie également une série de cadres politiques, d'innovations et de mesures incitatives permettant de déployer ces solutions à grande échelle. Un grand nombre des conclusions du rapport utilisent le nouveau modèle GlobAgri-WRR, qui mesure comment chaque " élément de menu" peut contribuer à accroître la disponibilité des aliments, tout en évitant la déforestation et en réduisant les émissions de GES. "A tous les niveaux, le système alimentaire doit être lié aux stratégies climatiques, à la protection des écosystèmes et à la prospérité économique" a souligné le PDG du World Resources Institute,Andrew Steer. Laura Tuck, vice-présidente pour le développement durable à la Banque mondiale, a précisé lors du lancement du rapport : "les financements publics devront si nécessaire être repensés pour soutenir une utilisation plus durable des ressources naturelles et mieux aligner la production alimentaire sur les objectifs de développement durable".Le World Ressource Institute est une organisation de recherche mondiale couvre plus de 60 pays et possède des bureaux au Brésil, en Chine, en Europe, en Ethiopie, en Inde, en Indonésie, au Mexique, aux Etats-Unis et ailleurs. "Ses experts et collaborateurs travaillent en étroite collaboration avec les dirigeants afin de concrétiser les grandes idées, au carrefour de l'environnement, des opportunités économiques ".

T.A