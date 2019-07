Forêt de Bainem / LG Electronics Algérie organise une opération de nettoyage et de sensibilisation

LG Electronics Algérie a organisé avec la présence de ses employés une opération de nettoyage de la forêt de Bainem située dans la commune d’El hammamet, en collaboration avec la conservation des forêts de la wilaya d’Alger, l’APC d’ El hammamet et les membres de l’association SOS Environnement, les Scouts Musulmans Algériens et l’association Torba.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie et l’engagement continuel de LG Electronics en matière de développement durable et de protection de l’environnement. Cet engagement est reflété à travers les différentes initiatives mises en place chaque année par la marque à l’échelle internationale et locale ainsi qu’à travers les technologies haut de gamme intégrées à l’ensemble des produits de la marque visant à réduire les consommations d’énergie et d’eau. De son côté, la conservation des forêts de la wilaya d’Alger a organisé une exposition sur les incendies de forêts et les informations nécessaires sur les arbres existants dans les forêts algériennes. Quant à l’association SOS environnement, elle active depuis plusieurs années dans le domaine de la préservation de la nature et incite les internautes via les réseaux sociaux à participer aux campagnes de sensibilisation et de nettoyage. Le choix de la forêt de Bainem a été effectué après avoir constaté le nombre d’incendies ayant emportés des dizaines de milliers d’hectares ces dernières années, et l’incontournable refuge que représente cette foret pour les familles algériennes notamment en ce début de saison estivale qui s’annonce assez chaude. Notons en l’occurrence que la forêt de Bainem, réputée être le “Poumon d’Alger”, compte près de 508 hectares. Mustapha Mohammedi, Brand Manager chez LG Electronics Algérie a déclaré : « Nous tenons à remercier vivement les autorités algériennes, je cite : la conservation des forêts d’Alger, ainsi que l’APC, la brigade de gendarmerie et la protection civile de la commune de Hammamet. Je souhaite également remercier les membres de l’Association algérienne SOS Environnement, les Scouts Musulmans Algériens et l’association Torba ainsi que l’ensemble de nos collaborateurs pour leur participation et leur engagement envers cette noble cause. Le développement durable et la préservation de l’environnement est depuis toujours une préoccupation majeure pour LG Electronics. Nous sommes ravis d’avoir pu contribuer à la préservation de cet espace naturel très fréquenté par les familles durant la saison estivale. » Au-delà de sa contribution et de sa participation active à diverses initiatives visant à soutenir d’importantes causes telle que son adhésion au Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), LG Electronics repousse ses limites et s’engage à éliminer ses émissions de carbone d’ici l’année 2020.

M.K